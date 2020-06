Unwetterschäden in der Gemeinde Metnitz. Foto: APA/FF METNITZ

Klagenfurt – Ein schweres Unwetter ist am Sonntagabend über Kärnten gezogen. Besonders der Bezirk St. Veit an der Glan war betroffen, im Metnitztal wurden Keller überflutet, umgestürzte Bäume blockierten Straßen und sogar eine Ortswasserleitung wurde beschädigt, teilte die Polizei mit.

Gegen 18.45 Uhr hatte das Unwetter begonnen – ein Bach trat über die Ufer, die Metnitztal Landesstraße wurde an mehreren Stellen unterspült und überflutet sowie von umgestürzten Bäumen blockiert. Sie musste bis 22.00 Uhr gesperrt werden. Im Vellachtal wurden rund 20 Kilometer des ländlichen Wegenetzes schwer beschädigt. Ein Bauernhof war vorerst von der Außenwelt abgeschnitten.

Hagelversicherung sieht 500.000 Euro Schaden

Wie die Österreichische Hagelversicherung am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurden am Sonntagabend auf einer Fläche von 2.200 Hektar Ackerkulturen, wie Getreide, Mais, Kürbis und Kartoffel, sowie Grünland zerstört. "Nach ersten Erhebungen der Sachverständigen entstand ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 500.000 Euro", sagte der Kärntner Landesleiter der Hagelversicherung, Hubert Gernig.

Durch den Hagel entstand in Kärnten ein Schaden von etwa einer halben Million Euro, berichtete die Österreichische Hagelversicherung. Foto: ÖHV

Eine Entspannung der Wetterlage war vorerst nicht in Sicht: Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) warnte für Montagnachmittag erneut vor Gewittern, betroffen seien vor allem die südöstlichen Landesteile.

Wassermassen im Westen von OÖ "kaum beherrschbar"

Auch in Oberösterreich hat eine Unwetterfront mit lokal starkem Regen am Sonntag von 22.00 bis 23.00 Uhr für Überflutungen gesorgt. Betroffen waren vor allem die westlichen Bezirken Braunau und Vöcklabruck. Die Folge waren mehr als 120 Einsätze von 30 Feuerwehren nur in den Gebieten von St. Pantaleon und Zell am Moos. Die Wassermassen seien "kaum beherrschbar" gewesen, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando. Innerhalb kurzer Zeit haben in den beiden Regionen Felder Straßen vermurt oder unterspült und zahlreiche Keller wurden mit Wasser und Schlamm geflutet.

In Oberösterreich, im Bild Neukirchen, führte der Starkregen zu Überschwemmungen. Foto: APA/DANIEL SCHARINGER

Schweizer Wanderin starb nach Blitzschlag am Semmering

Am Semmering im steirischen-niederösterreichischen Grenzgebiet wurde eine 53-jährige Schweizerin am Sonntag von einem Blitz getroffen worden. Die Frau wurde rund 20 Meter über schroffes Gelände geschleudert und starb noch am Berg. Der Notarzt des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte nur noch den Tod der Wanderin feststellen, informierte die Bergrettung Semmering die APA.

Die Schweizerin war gegen 15.30 Uhr in der Nähe des 1.523 Meter hohen Sonnwendsteins unterwegs, als der Blitz in ihren Wanderstock einschlug. Laut Polizei Semmering wurden zwei Brandmarken am oberen und unteren Ende des Stocks entdeckt. Die Halbschwester der Schweizerin, die sie bei der Wanderung begleitet hat, rief sofort die Rettungskräfte, doch trotz der Reanimationsversuche konnten die Einsatzkräfte das Leben der Frau nicht retten.

45 Feuerwehreinsätze im Salzburger Flachgau

Im Salzburger Flachgau machte zudem eine Gewitterfront mit Starkregen hat am späten Sonntagabend eine Reihe von Feuerwehreinsätzen nötig. Innerhalb einer Stunde fielen etwa bei der Messstelle Mattsee 35 Liter Regen. In Summe mussten die Feuerwehren von zehn Orten zu insgesamt 45 verschiedenen Einsätzen ausrücken, sagte ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos zur APA.

306 Feuerwehrleute halfen dabei, Keller auszupumpen, Verklausungen zu entfernen oder Wasser von überfluteten Straßen zu entfernen. In einem Fall musste auch ein umgestürzter Baum entfernt werden. Schwerpunkt der Niederschläge war der Bereich von den Trumer Seen bis zum Wallersee. (APA, 29.6.2020)