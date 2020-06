Nordrhein-Westfalen war seit Anfang 2019 wegen mehrerer Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern in die Schlagzeilen geraten. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf – Die Missbrauchsfälle von Lügde, Bergisch Gladbach und Münster sorgten seit Anfang 2019 nicht nur in Deutschland für großes Entsetzen. Die Problematik rund um Kinderpornografie und Missbrauch scheint jedoch weit schwerwiegender zu sein als bisher angenommen.

Bei den Ermittlungen zum Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach sind die Ermittler auf Spuren von mehr als 30.000 unbekannten Tatverdächtigen gestoßen. Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach sagte am Montag, dass die zuständige Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime gegen diese Zahl an Verdächtigen ermittle.

Missbrauch und Kinderpornografie

Es gehe sowohl um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie als auch um konkrete Missbrauchstaten. Es handle sich um internationale pädokriminelle Netzwerke mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. In Gruppenchats mit Tausenden Nutzern und in Messengerdiensten gingen die Täter wie selbstverständlich mit ihren Missbrauchstaten um, heizten sich an und gäben sich Tipps, etwa, welche Beruhigungsmittel man Kindern am besten verabreiche, um sie sexuell zu misshandeln. Ziel sei nun, diese Täter und Unterstützer von Kindesmissbrauch aus der Anonymität des Internets herauszuzerren, so Biesenbach.

Es handle sich um eine "neue Dimension des Tatgeschehens", sagte der Justizminister und bekannte: Ihm sei "speiübel geworden". "Wir müssen erkennen, dass Kindesmissbrauch im Netz weiter verbreitet ist, als wir bisher angenommen haben."

Eine eigene "Task Force" von Cyber-Ermittlern werde am Mittwoch die Arbeit aufnehmen. Sechs Staatsanwälte würden sich dann unter großem Zeitdruck zuerst um die Fälle bemühen, bei denen davon auszugehen ist, dass der Missbrauch von Kindern fortgesetzt werde.



Schweres Problem in NRW

Nordrhein-Westfalen war seit Anfang 2019 wegen mehrerer Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern in die Schlagzeilen geraten. Auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe hatten mehrere Männer Kinder hundertfach über Jahre schwer sexuell missbraucht. Anfang Juni wurde ein schwerer Missbrauchsfall in Münster aufgedeckt, im Zuge dessen elf Personen festgenommen wurden. Ermittlungen zu einem deutschlandweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach bei Köln begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.

Ende Mai – rund sieben Monate nach ersten Hinweisen auf ein weitverzweigtes Pädokriminellennetzwerk – hatten Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln 72 Tatverdächtige in allen 16 deutsche Bundesländern identifiziert. Allein in Nordrhein-Westfalen nahmen die Behörden im Bergisch Gladbach-Missbrauchskomplex 32 Verdächtige ins Visier.

Demnach wurden bisher 44 Opfer im Alter zwischen drei Monaten und 14 Jahren identifiziert. Die Zahlen spiegelten lediglich eine Zwischenbilanz wider, sagte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob. "Wir sind mit den Ermittlungen beileibe nicht am Ende." Bei ihren Nachforschungen unter anderem in Internetforen und Chatrooms hätten die Beamten Einblicke in Straftaten gewonnen, "die das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen sprengen".

Erstes Urteil



Das erste Urteil in dem Missbrauchskomplex wurde bereits gefällt: Das Landgericht Kleve verurteilte einen Soldaten zu zehn Jahren Haft und wies den 27-jährigen Familienvater auf unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie ein.

Gegen zwei andere Angeklagte wird seit April vor dem Landgericht Mönchengladbach verhandelt. Weitere Anklagen der Kölner Staatsanwaltschaft liegen den Landgerichten in Aachen und Duisburg vor. Auch in Kleve ist ein Verfahren in dem Missbrauchskomplex anhängig. (APA, red, 29.6.2020)