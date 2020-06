Der ehemalige Regierungschef François Fillon muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Paris – Der frühere französische Regierungschef François Fillon soll für zwei Jahre ins Gefängnis: Das Pariser Strafgericht verurteilte den 66-Jährigen am Montag in einer Affäre um die Scheinbeschäftigung seiner Frau Penelope und wegen Veruntreuung staatlicher Gelder. Penelope war als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann und dessen Nachfolger Marc Joulard in der Nationalversammlung tätig. Das Gericht qualifizierte das als Scheinbeschäftigung.

Fillon erhielt insgesamt fünf Jahre Haft, drei Jahre wurden zur Bewährung ausgesetzt. Beide müssen eine Strafe in Höhe von 375.000 Euro zahlen und er darf zehn Jahre lang nicht für ein politisches Amt kandidieren. Das Ehepaar wollte gegen das Urteil berufen.

Fillon hatte im Wahlkampf 2017 gegen den heutigen Präsidenten Emmanuel Macron zeitweise in Führung gelegen. Nach Vorwürfen gegen ihn und seine Frau brachen die Umfragewerte aber ein. Fillon amtierte von 2007 bis 2012 als Regierungschef. (APA, 29.6.2020)