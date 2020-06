Auch die Akropolis in Athen ist ein Bestandteil der "Liebe mit Hindernissen" zwischen Griechenland und Deutschland, Arte, 23.55 Uhr. Foto: Axel Thiede

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Undercover unter Tieren – Gemeinsam statt einsam Um aus allernächster Nähe zu sehen, wie das Miteinander bei Tieren funktioniert, hat Naturfilmregisseur John Downer seine lebensecht nachgebauten Animatronik-Kameratiere wieder losgeschickt – vom Wolfsrudel im Norden Kanadas bis zum Schimpansen-Clan oder Warzenschwein-Junggesellenklub in Afrika. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen sind ein halbes Jahr Krise, Corona-Strategien für den Herbst und der tatsächliche Preis für "billige" Lebensmittel. Livegäste sind der Politikwissenschafter Peter Filzmaier und Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Bis 22.00, ORF 2

21.10 REPORTAGE

Corona: Peking atmet auf Die Reportage begleitet den in Peking lebenden Journalisten Sebastien Le Belzic und seine Familie in ihrem Leben während und nach der Corona-Krise. Sie schildert, wie der komplette Sicherheitsapparat des Regimes zu einem Instrument der gesundheitlichen und sozialen Kontrolle umfunktioniert wird. Bis 22.05, Arte

22.00 THRILLER

Zipper (USA 2015, Mora Stephens) Nichts scheint die Karriere von Staatsanwalt Sam Ellis (Patrick Wilson) aufhalten zu können. Der Jurist wird als heißester Kandidat für den Posten des Generalbundesanwalts gehandelt. Doch Sam führt ein Doppelleben, weder seine Frau Jeannie (Lena Headey) noch seine Kollegen wissen davon. Sam nutzt ein Escort-Service, um mit fremden Frauen seine sexuellen Fantasien ausleben zu können. Nicht nur seine Ehe, auch seine politische Karriere steht auf dem Spiel. Bis 23.55, Servus TV

Trailer zu "Zipper". Ascot Elite Entertainment

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal die ORF-Journalistin Simone Stribl (sie führt die ORF-Sommergespräche 2020) und der Autor Stefan Slupetzky. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Geheimnisse des Petersdoms Mitten in Rom befindet sich der Petersdom, er zählt zu den bedeutendsten Sakralbauten der Welt und verkörpert die Geschichte, die Exzesse und die Macht der katholischen Kirche. Um 23.20 Uhr folgt Päpstlicher als der Papst – Die Piusbruderschaft über die Prinzipien dieser Bewegung. Bis 0.00, ORF 2

23.55 DOKUMENTATION

Liebe mit Hindernissen Griechenland und Deutschland verbindet eine wechselvolle Geschichte. Erster König in Griechenland war 1832 der Bayern-Prinz Otto. Im Zweiten Weltkrieg verübten die Deutschen schreckliche Kriegsverbrechen in Griechenland. Die Wiederannäherung der beiden Länder in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gelang schnell – durch Tourismusboom und die Anwerbung von Gastarbeitern. Eine Spurensuche quer durch mehr als 200 Jahre deutsch-griechischer Geschichte. Bis 00.50, Arte