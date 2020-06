Die wichtigsten Punkte der deutschen Ratspräsidentschaft:

Budget Wiederaufbau

Mehr denn je hängt der Erfolg aller EU-Politiken davon ab, ob die 27 Staaten beim EU-Budgetrahmen für 2021 bis 2027 einen Konsens finden. Mit insgesamt 1.100 Milliarden Euro werden alle regulären EU-Programme finanziert, von Agrar- bis Sicherheitspolitik, pro Jahr etwa 160 Milliarden Euro, prioritär für Klimaschutzpolitik und den digitalen Wandel. Der Wiederaufbaufonds soll das Budget mit zusätzlich 750 Milliarden Euro bis 2024 kräftig "auffetten". Insbesondere die meistbetroffenen Coronakrisenstaaten – Italien, Spanien, Polen – sollen profitieren, die Eurozone stabilisieren. 2021 würden dann nach bisherigen Plänen 378 Milliarden Euro an Zuschüssen an die EU-27 fließen, plus 133 Milliarden an Krediten.

Brexit und die Folgen

Seit 1. Februar ist Großbritannien formell nicht mehr EU-Mitglied. Bis 31. Dezember läuft gemäß Austrittsvertrag eine Übergangsfrist, in der weiter EU-Recht gilt. Es muss geklärt werden, welche neuen Beziehungen das "Drittland" haben will, ob es – wie Premier Boris Johnson will – ein Freihandelsabkommen à la Kanada abschließt oder weiter am Binnenmarkt teilnimmt, samt EU-Recht und -Standards, was den EU-27 am liebsten wäre. Seit vier Monaten wurde ohne Ergebnis verhandelt, nun soll es ein "intensiviertes Verfahren" über den Sommer geben. Idealerweise wäre man damit im Oktober fertig, wie Kanzlerin Merkel will, um dann die Umsetzung angehen zu können, damit am 31. Dezember kein Chaos ausbricht.

Asyl und Migration

Praktisch ohne jeden Fortschritt übergibt die kroatische EU-Präsidentschaft das "Asylpaket" an die deutsche Regierung. Es blieb seit Jahren unerledigt, sollte eine harmonisierte Neuregelung der Asylverfahren bringen, um die nationalstaatlichen Differenzen zu überbrücken. Die gerechte Verteilung der Flüchtlinge müsste neu geregelt werden, bis zur Verordnung zur Abnahme von Fingerabdrücken. Im Herbst will Präsidentin Ursula von der Leyen einen neuen Ansatz der Kommission präsentieren. Ein Beschluss auf Ministerratsebene noch unter deutschem Vorsitz bis Jahresende ist nicht zu erwarten. Man hofft, wenigstens die eine oder andere Gesprächsblockade aufzulösen, um weiterzukommen.

Corona, die zweite Welle

Kann die Ausbreitung der Coronavirusinfektionen in engen Grenzen gehalten werden, oder kommt nach dem Sommer die gefürchtete "zweite Welle"? Diese Frage hängt wie ein Damoklesschwert über der deutschen Ratspräsidentschaft. Die EU-Institutionen haben zwar geschworen, dass die gemeinsame Politik im Bereich Gesundheit deutlich ausgebaut werden soll. Aber der Kampf gegen Corona bleibt bis auf weiteres fest in Händen der Nationalstaaten. Brüssel kann bestenfalls vermitteln und koordinieren, etwa bei den Grenzkontrollen, bzw. für offene Grenzen werben. Käme es zu einem zweiten Lockdown in den Staaten, müsste wohl das gesamte EU-Programm erneut auf den Kopf gestellt werden.

China und USA

Die EU will ihre Rolle als globale Gestalterin ausbauen, so der Plan. Bis Dezember warten zwei große Herausforderungen. Für September war ein EU-China-Gipfel geplant, dieser wurde wegen Corona verschoben, er soll nachgeholt werden. Brüssel will das Verhältnis EU/China auf eine neue geordnete Basis stellen, strebt ein Handelsabkommen an, will bei Klimaschutz, Investitionen, Menschenrechten mit Peking Fortschritte erzielen. Die deutsche Kanzlerin Merkel wird dabei doppelt gebraucht. Auch der transatlantische Hauptpartner, die USA, wird den Europäern Arbeit machen. Dort wird im November ein neuer Präsident gewählt. Ob es Donald Trump bleibt oder Joe Biden wird, diplomatisch wird es dann dicht.

Reform der EU

Seit mehr als zehn Jahren hat es keine umfassende Reform der EU-Verträge mehr gegeben. Es gilt seit 2009 der EU-Vertrag von Lissabon, 2007 unter der damaligen EU-Ratspräsidentin und Kanzlerin Angela Merkel in einem schwierigen Kompromiss ausgehandelt. Im Zuge der Finanzkrise gab es kleinere Anpassungen. Aber die oft beschworene Steigerung der Effizienz der EU-Institutionen, die Modernisierung der Union, wurde nie angegangen. Am 9. Mai hätte in Dubrovnik ein großer "Reformkongress" starten sollen, dieser fiel aber wegen Corona aus. Im Herbst soll der nächste Anlauf sein. Ziel: ein neuer EU-Vertrag in zwei, drei Jahren, Basis für die nächste EU-Erweiterung auf dem Westbalkan, die auf Eis liegt. (tom)