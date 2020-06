Lou Nesbit schilderte, wie sie ihre Zeit in der deutschen Pornobranche erlebte. Foto: STRG_F

Lou Nesbit war mehrere Jahre in der deutschen Pornoindustrie tätig und rechnet nun mit Teilen der Branche ab. Die 21-Jährige kündigte kürzlich auf Instagram unter Tränen ihren Ausstieg an. Gegenüber dem NDR-Reporagemagazin STRG_F schildert die ehemalige Darstellerin ferner, wie sie teilweise zu Dingen gezwungen und überredet wurde, die sie so eigentlich gar nicht wollte. Von so manchen Szenen hätte sie ein tiefes Trauma davongetragen.

Erster Dreh gleich ein "Gangbang"

Ausgeleuchtet wird auch der Einstieg der jungen Frau. Um Geld zu verdienen, meldete sie sich auf einer Amateurplattform an, um dort erotische Bilder kostenpflichtig anzubieten. Ein bekannter Pornodarsteller kontaktierte die Frau daraufhin und legte ihr einen Dreh bei Produzenten John Thompson nahe. Dieser hat sich auf extreme Szenen spezialisiert. Besagter Darsteller soll die Frau zu einem "Gangbang" überredet haben, also Sex mit mehreren Männern.

Während Dreh zu Dingen überredet

Gegenüber STRG_F schildert die junge Deutsche, dass sie unter falschen Vorwänden zu der Szene überredet wurde. So war zuvor nie die Rede von Sex mit mehreren Männern. Während der Produktion wurde die junge Frau dann aber überredet und immer weitere Schritte gesetzt, die sie so gar nicht wollte. Als damals 18-Jährige soll Nesbit sehr unsicher gewesen sein. Sie selbst betont, dass sie zum Zeitpunkt des Drehs im Kopf noch eine Teenagerin war, die manipuliert wurde.

Ähnlicher Fall auch in den USA

Lou Nesbit ist nicht die einzige ehemalige Pornodarstellerin, die ihre aktive Zeit am liebsten vergessen würde. Etliche Frauen in den USA beklagen, dass sie ähnliches im Zusammenhang mit der Plattform "Girls Do Porn" erlebten. Unter falschen Tatsachen wurden sie zu einem Dreh überredet, bei denen ihnen 5.000 Dollar für 30 Minuten Sex angeboten wurde. Der Dreh dauerte dann zumeist länger und das Material konträr zu dem Versprechen im Netz veröffentlicht. Eigentlich sollte der Film nämlich nur an "Sammler" gehen.

Seite war jahrelang aktiv

Jahrelang war die Seite aktiv. Mehrere Frauen klagten die Plattform im vergangenen Jahr. Der Betreiber – ein gebürtiger Neuseeländer – flüchtete daraufhin. Anfang 2020 wurde den Klägerinnen daraufhin 12.775 Millionen Dollar Schadenszahlung in Anspruch gestellt. Zudem erhielten sie die Nutzungsrechte an den Videos, in denen sie zu sehen waren. Seit Jänner 2020 ist die Plattform offline. Die kostenlose Pornowebsite Pornhub entfernte "Girls Do Porn"-Videos bereits im Oktober.

Industrie nicht "Schwarz und Weiß"

Eine Klage zieht Lou Nesbit offenbar nicht in Betracht. Nach der Veröffentlichung des Videos von STRG_F stellte sie klar, dass sie nicht die komplette Industrie kritisieren wollte. Sie habe auch schöne Zeiten gehabt und sei nach wie vor mit ihrem Freund – einem Darsteller – liiert. Zugleich betonte sie, dass es auch in der Pornobranche eben nicht nur Schwarz-Weiß gebe. Trotzdem wollte sie eine Botschaft senden – sich aber nicht in Selbstmitleid baden, wie sie auf Instagram schildert.

Wie die Industrie Frauen ködert

Die Geschichten von Nesbit und "Girls Do Porn" sind kein Einzelfall. In der Netflix-Doku "Hot Girls Wanted" wird aufgezeigt, wie junge Frauen in die Pornobranche gelockt werden und dort dann Dinge vor der Kamera tun müssen, die sie so eigentlich nicht wollen. Viele bereuen den Schritt, vor allem, weil ihre intimen Szenen für Ewigkeit im Netz zu finden sind. (red, 29.6.2020)