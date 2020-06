Amtsinhaber Andrzej Duda geht als Favorit in die Stichwahl. Foto: EPA / Roman Zawistowski

"Das ist nicht das Ende des Krieges!", titelte Polens Boulevardblatt Superexpress nach der Präsidentenwahl am Sonntag. Dazu strahlen allerdings sowohl Andrzej Duda als auch Rafał Trzaskowski so siegessicher, als seien der kommende Wahlkampf und die Stichwahl in zwei Wochen das reinste Vergnügen. Der amtierende polnische Präsident Duda, der der nationalpopulistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nahesteht, kam nach Auszählung von rund 99 Prozent aller Wahlkreise auf knapp 44 Prozent und verfehlte damit die für einen Sieg nötige absolute Mehrheit, während der Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski von der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO) auf rund 30 Prozent der Stimmen kam. Jetzt geht es für die beiden 48-Jährigen in die nächste Runde. Am Sonntag, dem 12. Juni, steht die Stichwahl an.

Obwohl Trzaskowski also um knapp 15 Prozentpunkte zurückliegt, räumen ihm viele politische Beobachter eine reelle Chance ein. Ausschlaggebend für den Sieg in zwei Wochen werden die Stimmen derjenigen Wählerinnen und Wähler sein, die in der ersten Runde für einen der neun anderen Kandidaten gestimmt hatten.

Dudas Hoffnung

Schon am Wahlabend, als Duda sich von seinen Fans feiern ließ, warb er um die Wählergunst der nationalistischen und EU-feindlichen Konfederacja. Knapp 1,4 Millionen Menschen hatten am Sonntag für den Konfederacja-Chef Krzysztof Bosak gestimmt, was ihm 6,7 Prozent der Stimmen und Platz vier unter den Präsidentenkandidaten einbrachte. Seine Wählerinnen und Wähler sind allerdings gegen die vielen Sozialleistungen im Gießkannenprinzip, für die Duda steht.

Dudas Herausforderer Rafał Trzaskowski hat ebenfalls einen Etappensieg errungen. Foto: imago / Jakub Kamisnki

Trzaskowski wiederum hat es vor allem auf die Stimmen des parteiunabhängigen Publizisten und Fernsehmoderators Szymon Hołownia abgesehen. Der bekennende Katholik, der sich aber erstaunlich klar für die Trennung von Staat und Kirche in Polen ausspricht, konnte mit fast 14 Prozent den dritten Platz erobern. "Ein Traumergebnis", wie der Newcomer unter den Politikern offenherzig bekannte. Trzaskowski muss den Wählerinnen und Wählern Hołownias klarmachen, dass er als Präsident kein Parteisoldat der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO) sein wird.

Von Interesse für Duda und Trzaskowski sind auch die rund 450.000 Stimmen, die Władysław Kosiniak-Kamysz von der Bauernpartei auf sich vereinigen konnte, sowie – nur für Trzaskowski – die rund 425.000 Stimmen von Robert Biedroń, dem ersten offen homosexuell lebenden Politiker Polens. Beide, der Bauernchef wie auch Biedroń, der für die Vereinigte Linke antrat, hatten um die zehn Prozent angepeilt und mussten mit 2,3 bzw. 2,2 Prozent herbe Niederlagen einstecken.

Biedrońs Problem

Sie hatten auch ein Glaubwürdigkeitsproblem: Dem stets elegant gekleideten Arzt Kosiniak-Kamysz fehlte gewissermaßen der Stallgeruch, um die Landbevölkerung von sich zu überzeugen. Biedroń wiederum hatte mit seiner Parteigründung Wiosna (Frühling) viele Hoffnungen auf eine Alternative im verknöcherten Parteiensystem Polens geweckt. Doch nach den Europawahlen, in denen Wiosna drei Mandate holte, entschwand Biedroń nach Brüssel auf den gut besoldeten EU-Parlamentarierposten, während der "Frühling" sang- und klanglos in der Vereinigten Linken aufging. Zudem war es Trzaskowski in den Präsidentschaftswahlen gelungen, das ureigene Thema Biedrońs – LGBT – zu seinem eigenen zu machen.

Favorit für die Stichwahl am 12. Juli ist der Jurist Duda. Sollte es ihm, der PiS und dem Staatssender TVP gelingen, die bisherigen PiS- und Duda-Wählerinnen und -Wähler zu gewinnen sowie diejenigen von Bosak und seiner Konfederacja, hätte Duda schon gesiegt. Dann könnte die PiS weitere drei Jahre durchregieren, ohne Rücksicht auf die Opposition nehmen zu müssen. Im Sejm, dem polnischen Abgeordnetenhaus, hat sie die absolute Mehrheit, kann also jedes Gesetz durchwinken, das am Ende der PiS-"Kugelschreiber" alias Andrzej Duda unterschreibt.

Trzaskowskis Chance

Genau diese Situation ist es andererseits, die dem weltoffenen Politologen Trzaskowski viele Wählerinnen und Wähler zutreiben könnte, denen an einer Destabilisierung dieser Machtkonstellation gelegen ist. Biedroń wird sicher wieder nach Brüssel gehen, aber Hołownia, Bosak und Kosiniak-Kamysz werden ihre Parteiprojekte nur durchziehen können, wenn das PiS-Machtsystem abgelöst wird von einer pluralistischen Demokratie. Das ist die Chance Trzaskowskis. (Gabriele Lesser aus Warschau, 29.6.2020)