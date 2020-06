Das Klimavolksbegehren unterzeichneten mehr als 380.000 Personen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Am Montagabend endete die Abstimmungsfrist für die Volksbegehren, die seit Beginn vergangener Woche unterzeichnet werden konnten. Am erfolgreichsten schnitt laut einer Aussendung des Innenministeriums das "Klimavolksbegehren" mit einem Gesamtergebnis von 380.590 Stimmen (114.703 Unterstützungserklärungen und 254.887 Eintragungen) ab. Mit 5,96 Prozent landete es in der ewigen Liste auf Rang 21.

Das Begehren liegt damit unter den Erwartungen, die Initiatorinnen und Initiatoren freuten sich dennoch in einer Aussendung. Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, sah einen "historischen Schulterschluss" für das Klima. Auch der Umweltdachverband nannte das Ergebnis "ein starkes Zeichen für den Klimaschutz" un derkennt einen Handlungsauftrag an die Politik. Mehr als 200 Klimaaktivisten haben mit großem Jubel am Wiener Heldenplatz auf das Ergebnis reagiert.

Drei weitere Volksbegehren über 100.000 Stimmen

Die zur Behandlung im Nationalrat notwendigen 100.000 Stimmen erlangten auch "Asyl europagerecht umsetzen" (135.087), womit die Forderung nach einem Abzug von Asyl-Kosten von EU-Beiträgen gemeint ist, sofern die Zahl von Flüchtlingen in Österreich jene übersteigt, die via EU-Schlüssel vorgesehen ist, sowie ganz knapp "Euratom-Ausstieg Österreichs" mit 100.482 Stimmen.

Ebenfalls behandelt wird das Volksbegehren "Smoke – Nein" (140.527), das in einem Versuch direkter Demokratie gegen das einzige unter der Hürde gebliebene Volksbegehren, "Smoke – JA" (33.265 Stimmen), angetreten war. Die endgültigen Ergebnisse wird die Bundeswahlbehörde am 29. Juli bekannt geben. Abstimmungsberechtigt waren 6.382.377 wahlberechtigte Österreicher.

Technische Pannen

Ob alle davon in der Lage waren, zu unterschreiben, stellte Rogenhofer Montagmittag infrage. Wie bereits letzten Montag soll es auch am letzten Eintragungstag zu "massiven technischen Problemen" gekommen sein, wie die Organisatorin des Klimaabkommens in einer Aussendung mitteilte. Laut Innenministerium konnten die Probleme binnen einer Viertelstunde gelöst werden und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden.

Das von SPÖ, Grünen und NEOS, einzelnen ÖVP-Politikern, Religionsgemeinschaften und Umweltorganisationen unterstützte Klimavolksbegehren hatte die 100.000er-Hürde schon während der Einleitung geschafft: 114.703 Unterstützungserklärungen verhalfen ihm laut Aussendung des Innenministeriums zur Eintragungswoche, in der es dann von weiteren 265.887 Österreichern unterschrieben wurde. Rogenhofer: "In Zeiten von Corona und schwierigen Rahmenbedingungen hat die Zivilgesellschaft einen unüberhörbaren Aufruf an die Politik gerichtet, beim Klimaschutz endlich zu handeln".

"Breite Allianz"

"Noch nie in der Geschichte" habe es Rogenhofer zufolge "eine so breite Allianz zwischen Wissenschaft, Bevölkerung, Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen von Kunst und Kultur bis Glauben für mutigen Klimaschutz" gegeben", so die Sprecherin.

In der Klimapolitik könne nur etwas vorangehen, wenn viele Menschen aktiv werden, so die Sprecherin. Deshalb sei die Klimaarbeit mit dem Volksbegehren noch lange nicht erledigt: "Auch wenn wir heute einen großen Erfolg feiern dürfen, eines ist uns klar: Ein nachhaltiger Erfolg ist das Klimavolksbegehren erst dann, wenn Klimaschutzpolitik nicht nur eine Sammlung von vereinzelten Maßnahmen und Ankündigungen bleibt, sondern in einer klaren, umfassenden Strategie endlich in die Umsetzung kommt".

Aus dem Parlament folgte prompt Zuspruch. Der Klimaschutzsprecher der Grünen und Obmann des parlamentarischen Umweltausschusses, Lukas Hammer, zeigt sich erfreut über den "großartigen Erfolg". "Das Parlament muss sich den Anliegen des Volksbegehrens jetzt mit aller gebührenden Ernsthaftigkeit widmen. Wir dürfen den Auftrag Hunderttausender Bürgerinnen und Bürger nicht ignorieren", sagt Hammer. (red, APA, 29.6.2020)