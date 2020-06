Man sollte den Mindestabstand weiter einhalten, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz. Die Regeln für Besuche in Wiener Pflegeheimen bleiben indessen weiter streng

Virologin Monika Redlberger-Fritz (MedUni Wien) warnt vor Nachlässigkeit bei der Einhaltung von Abstandsregeln. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die Bevölkerung gehe aus ihrer Sicht momentan zu sorglos mit der Gefahr einer Corona-Ansteckung um, sagte die Virologin Monika Redlberger-Fritz (MedUni Wien) Montag in der "ZiB2". Man sollte den Mindestabstand weitereinhalten.

mit der Gefahr einer Corona-Ansteckung um, sagte die (MedUni Wien) Montag in der "ZiB2". Man sollte den Mindestabstand weitereinhalten. Die Besuchsregeln für Wiener Pflegeheime bleiben weiter streng . Lediglich leichte Lockerungen werden ab 1. Juli verordnet.

. Lediglich leichte Lockerungen werden ab 1. Juli verordnet. Neue Art der Schweinegrippemit Pandemie-Potenzial in China entdeckt







Appell für Einhaltung der Abstandsregeln

Die Bevölkerung gehe mittlerweile zu sorglos mit der Gefahr der Corona-Ansteckung um, appellierte die Virologin Monika Redlberger-Fritz (MedUni Wien) Montag in der "ZiB2" "diesen Babyelefanten einzuhalten". Von einer zweiten Welle würde sie derzeit trotz gestiegener Infektionszahlen noch nicht sprechen. Aber wenn die Zahl der täglichen Neuerkrankungen ansteigt, wäre "Zeit zu handeln".

Ob wieder strenger Maßnahmen gesetzt werden müssen, komme darauf an, wie sich die Situation in der nächsten Woche entwickelt, erläuterte Redlberger-Fritz. Jetzt gebe es rund 50 bis 60 Neuerkrankungen pro Tag. Steigt diese Zahl – linear oder "im schlimmsten Fall exponentiell – an, "dann ist wirklich zu handeln".

Derzeit gebe es in Österreich noch eine "relativ niedrige Grundaktivität" des Covid 19-Virus, "aber eine Hintergrundaktivität ist da". Wird die Abstandsregel ignoriert, "gibt man dem Virus die Chance, sich weiter sehr rasch auszubreiten", plädierte die Virologin für mehr Vorsicht. Direkter Kontakt von Mensch zu Mensch "ist die Übertragungsquelle schlechthin". Deshalb sollte man weitere Lockerungen "mit äußerster Vorsicht angehen". Am Mittwoch endet die Maskenpflicht in der Gastronomie und alle Sportarten sind wieder zugelassen.

Besuchsverordnung in Wiens Pflegeheimen bleibt streng

Der Zugang zu den Wiener Pflegewohnhäusern bleibt streng reglementiert. Lediglich leichte Lockerungen werden ab 1. Juli verordnet, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Gespräch mit der APA berichtete. So sind künftig statt einem zwei Besucher erlaubt. Umfangreiche Corona-Tests in den Einrichtungen sind nun ebenfalls weitgehend abgeschlossen. 0,5 Prozent der Befunde waren positiv.

Angehörige, die eine Bewohnerin oder einen Bewohner besuchen, werden laut Hacker weiterhin nach Möglichkeit in ausgewiesene Zonen gebeten – die bevorzugt im Freien eingerichtet werden. Lediglich in Ausnahmefällen ist der Besuch im Zimmer bzw. der Station erlaubt. Auch eine Anmeldung ist nötig. Fallen wird jedoch die Mindestraumgröße von zehn Quadratmeter pro Person.



Mit Symptomen gibt es weiterhin keinen Eintritt. Auch Mund-Nasen-Schutz und Desinfektion ist obligatorisch. "Wir sind gut mit den Maßnahmen gefahren", zeigte sich Hacker überzeugt. In den Einrichtungen sei man sehr diszipliniert vorgegangen.

Aktuell sind 48 Bewohner und drei Mitarbeiter in Wiener Pflegeheimen mit dem Coronavirus infiziert. Auch die erste Bilanz einer großen Screening-Untersuchung liegt nun vor. Vom 16. April bis zum 28. Juni waren in insgesamt 63 Häusern mehr als 20.000 Abstriche bei Personal und bei den Bewohnern durchgeführt worden. 99 Befunde waren positiv, das sind 0,5 Prozent.

Neue Art der Schweinegrippe mit Pandemie-Potenzial in China entdeckt

In China haben Wissenschafter eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie auslösen könnte. Das Virus mit dem Namen G4 besitze "alle wesentlichen Eigenschaften, um Menschen infizieren zu können", schrieben die Forscher mehrerer chinesischer Universitäten und des chinesischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention in einem Artikel in der US-Fachzeitschrift "Pnas".

G4 stamme vom H1N1-Virus ab, das 2009 eine Pandemie auslöste. Für die Studie nahmen Forscher zwischen 2011 bis 2018 rund 30.000 Nasenabstriche von Schweinen in Schlachthöfen in zehn chinesischen Provinzen. Dabei konnten 179 verschiedene Schweinegrippe-Viren isoliert werden konnten. Die meisten davon waren von einer neuen Art, die seit 2016 vermehrt bei Schweinen auftritt.

Anschließend führten die Forscher unter anderem Experimente an Frettchen durch, auf die in Grippestudien zurückgegriffen wird, weil sie ähnliche Symptome wie Menschen aufweisen. Dabei wurde beobachtet, dass G4 hochinfektiös ist, sich in menschlichen Zellen vermehrt und bei den Frettchen schwerere Symptome verursacht als andere Viren.

Tests zeigten auch, dass jegliche Immunität, die Menschen durch die saisonale Grippe gewinnen, keinen Schutz vor G4 bietet. Den Wissenschaftern zufolge waren bereits 10,4 Prozent der Schweinehalter infiziert. Auch 4,4 Prozent der Bevölkerung seien dem Virus ausgesetzt gewesen, wie die Forscher durch Antikörpertests herausfanden.

Die Hauptsorge der Wissenschafter ist, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Es sei besorgniserregend, dass sich der Erreger an den Menschen anpasse und sich damit das Risiko einer Pandemie beim Menschen erhöht, schrieben die Forscher. (APA, 30.6.2020)