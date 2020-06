Aufwärmen in Valencia.

Valencia – Nach der Entlassung von Coach Albert Celades ist Sportdirektor Cesar Sanchez beim spanischen Fußball-Erstligisten Valencia zurückgetreten. Sanchez hatte sich für einen Verbleib des Trainers beim La-Liga-Tabellenachten starkgemacht und zog danach die Konsequenzen. Der im Champions-League-Achtelfinale gescheiterte Traditionsclub hat in der Liga nur zwei der jüngsten zehn Spiele gewonnen.

Zuletzt gab es in vier Partien gleich drei Niederlagen, beim 0:1 bei Eibar und 0:2 gegen Villarreal gelang in den jüngsten Spielen auch kein Tor. Diesen Negativtrend stoppen soll nun der bis Saisonende eingesetzte Interimstrainer Voro. Der 56-Jährige ist seit Ewigkeiten beim Club und hat auch schon reichlich Kurzzeit-Erfahrung als Chefcoach der "Blanquinegros". Seine erste Bewährungsprobe wartet schon am Mittwoch im Heimspiel gegen Athletic Bilbao. Sechs Runden stehen noch aus. Acht Punkte fehlen Valencia auf den Vierten FC Sevilla.

Celades war nicht einmal ein Jahr im Amt, er hatte erst Mitte September 2019 die Nachfolge von Marcelino angetreten. Der 44-Jährige ist der dritte Trainer, der seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Pause in Spaniens Oberhaus beurlaubt wurde. Zuvor hatte Abstiegskandidat Espanyol Barcelona Trainer Abelardo Fernandez freigestellt, Rubi musste bei Real Betis Sevilla gehen. (APA; 30.6.2020)