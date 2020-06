Liebe Leserin. liebe Leser,





immer wieder finden sich Berichte im Netz über die Arbeitsbedingungen in der Pornografiebranche. Frauen erheben schwere Vorwürfe – so auch nun eine deutsche Aussteigerin, die unter falschen Tatsachen in die Industrie gelockt wurde. Wir wünschen gute Lektüre.

Geködert und manipuliert: Deutsche Porno-Aussteigerin packt zur Branche aus

Gegen Hass im Netz: Reddit sperrt Pro-Trump-Forum mit 800.000 Nutzern

Foodora wurde 2016 gehackt: Private Daten zehntausender österreichischer Kunden im Netz

Sind Games zu lang geworden?

Fehlende Updates, fixe Passwörter: Forscher warnen vor unsicheren WLAN-Routern

Netflix: macOS Big Sur bringt endlich 4K-Unterstützung für Apple-User

Auch Persil-Produzent Henkel setzt Werbung auf Facebook aus