Die EU und die Uno sammeln Geld für das Bürgerkriegsland. Russland, der Iran und die Türkei verhandeln über Frieden in Syrien

Die EU und die Uno halten am Dienstag eine internationale Geberkonferenz zum Bürgerkriegsland Syrien ab. Foto: EPA/Virginia Mayo / POOL

Brüssel/Moskaru – Zum Auftakt der internationalen Syrien-Geberkonferenz hat die EU dringend eine politische Lösung für das Bürgerkriegsland gefordert. Um Verhandlungen über ein Ende des Konflikts zu ermöglichen, müsse "Druck auf das Regime" in Damaskus ausgeübt werden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag.

Die EU werde ihre Sanktionen gegen die syrische Regierung so lange aufrechterhalten, bis Damaskus "die Unterdrückung der syrischen Bevölkerung beendet und Verhandlungen einleitet".

60 Länder vertreten

Die EU und die Uno halten am Dienstag eine internationale Geberkonferenz zum Bürgerkriegsland ab. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung mit 80 Vertretern von Regierungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen aus 60 Ländern als Videokonferenz statt.

"Wir dürfen die humanitäre Seite dieser Sache nicht vergessen", sagte Borrell zum Konferenzauftakt. Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sei durch den Konflikt innerhalb Syriens vertrieben worden oder sei in Nachbarländer geflohen.

Alleine die EU-Institutionen stellten für dieses und kommendes Jahr 2,4 Millionen Euro für Flüchtlinge und die Unterstützung der Nachbarländer bereit, sagte Borrell. Er rief die internationale Gemeinschaft zu "großzügigen Zusagen" bei der Konferenz auf.

Österreich wird Unterstützung vor Ort fortsetzen

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird auf Beamtenebene vertreten. Das Land wolle seine Unterstützung in Syrien fortsetzen, teilte das Außenministerium mit. Dadurch soll ein "wichtiger Beitrag zur Linderung des menschlichen Leides" geleistet werden, welches durch die Corona-Pandemie weiter verstärkt worden sei, hieß es.

Die humanitäre Situation in Syrien ist laut dem Außenministerium nach zehn Jahren Krieg "katastrophal". Im laufenden Jahr 2020 werde Österreich 16,8 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Syrien und die umgebenden Länder leisten und damit "den wichtigen Weg der Hilfe vor Ort" fortsetzen.

Deutschland stellt 1,58 Milliarden

Deutschland stellt 1,58 Milliarden Euro bereit, gab Außenminister Heiko Maas (SPD) bekannt. "Zwar können wir uns kaum die Qualen vorstellen, die das syrische Volk durchleiden muss. Aber es ist unsere Pflicht, dieses Leid zumindest zu lindern", sagte Maas. Das Gesamtergebnis soll am frühen Abend bekanntgegeben werden.

Es ist bereits die vierte derartige Konferenz. Bei dem letzten Treffen im März 2019 kamen fast sieben Milliarden Dollar (6,2 Milliarden Euro) zusammen. Seit dem Beginn des Syrien-Konflikts 2011 wurden mehr als 380.000 Menschen getötet.

Prominente Dreierkonferenz

Nun wollen Russland, der Iran und die Türkei bei einem Gipfel-Treffen auf Ebene der Präsidenten einen neuen Anlauf für Frieden im Bürgerkriegsland Syrien nehmen. Für diesen Mittwoch sei eine Konferenz im Videoformat geplant, teilte der Kreml am Dienstag der Agentur Interfax zufolge mit. Details nannte Sprecher Dmitri Peskow zunächst nicht.

Das Gipfeltreffen von Kremlchef Wladimir Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani war ursprünglich für März in der iranischen Hauptstadt Teheran geplant gewesen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Im sogenannten Astana-Prozess verhandeln die drei Staaten seit 2017 über eine Lösung in Syrien – bisher mit wenig Erfolg. Putin nannte dieses Format zuletzt aber das "wirksamste Instrument", um den Konflikt in Syrien zu lösen. Das Format wurde in der kasachischen Hauptstadt Astana gegründet, die inzwischen Nur-Sultan heißt. (APA, AFP, dpa, red, 30.6.2020)