Das hat was. Vor allem dann, wenn man sich in einer Gegend (noch) überhaupt nicht auskennt: In der Stadt steigt man im Notfall in die nächste Straßenbahn. Aber im Wald?

"I just moved from London to Vienna", erklärte Michael, der das erste Mal dabei war. "normally I run longer distances – but this run is great. And it is very much ok, if you still have to get to know the area: It was hard enough finding my way to Kal-den-lü … well, however you pronounce this," lachte der Neo-Alsergrunder.