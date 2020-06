Erster Gast bei Simone Stribl ist Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger – Ort des Geschehens ist das Weingut am Reisenberg

Simone Stribl führt dieses Jahr durch die ORF-"Sommergespräche". Foto: orf, Roman Zach-Kiesling

Wien – Die ORF-"Sommergespräche" starten heuer am 3. August. Ab diesem Montag stellen sich die Parteichefinnen und Parteichefs der im Parlament vertretenen Parteien den Fragen von Simone Stribl, den Anfang macht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Danach folgen Werner Kogler (Grüne), Norbert Hofer (FPÖ), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP). Ort des Geschehens ist das Weingut am Reisenberg.

Die Gespräche werden jeweils rund eine Stunde vor der Ausstrahlung aufgezeichnet und um 21.05 Uhr ausgestrahlt. Dominiert werden die Gespräche wohl von der Coronavirus-Pandemie und den daraus resultierenden Folgen für Österreich. "In den ORF-Sommergesprächen möchte ich mit meinen Gästen Bilanz ziehen, aber auch in die Zukunft blicken", kündigte Stribl an.

Analysiert werden die "Sommergespräche" im Anschluss sowohl in der ZiB 2 um 22.00 Uhr in ORF2, wo Politologe Peter Filzmaier die Aussagen gemeinsam mit einem Printjournalisten unter die Lupe nimmt, und auf ORF 3, wo Ingrid Thurnher ab 22.30 "Sommer(nach)gespräche" leitet.

In der TVthek können die Diskussionen live verfolgt und danach bis 7. September nachgeschaut werden. Erstmals gibt es die "Sommergespräche" heuer auch im Podcast-Format zum Nachhören, teilte der ORF am Dienstag mit. (APA, 30.6.2020)