Wird von ihrem Vater aus dem Spital entführt und auf eine letzte Reise mitgenommen: Marie Kleiber in "Der Flug des Schmetterlings", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Gaumont

20.15 FAMILIENDRAMA

Der Flug des Schmetterlings (La petit prince a dit, F/CH 1992, Christine Pascal) Bei der lebensfrohen zehnjährigen Violette (Marie Kleiber) wird ein Gehirntumor diagnostiziert. Ihr geschiedener Vater, ein Arzt (Richard Berry) entführt sie kurzerhand aus dem Spital und bricht mit ihr zu einer letzten Reise auf. Empathisch, aber ohne falsche Sentimentalität in Szene gesetzt von der früh verstorbenen Schauspielerin und Regisseurin Christine Pascal. Bis 21.55, Arte

21.55 DOKUMENTARFILM

Adoptiert – Die Frage nach dem Warum (D 2019, Sun Hee Engelstoft) Außereheliche Kinder bedeuten in Südkorea noch immer eine Schande für die Familie. Die Regisseurin, selbst ein koreanisches Adoptivkind, gewährt bestürzende Einblicke in eine Kultur, in der junge Frauen ihr Schicksal nach wie vor nicht selbst wählen können. Bis 22.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Corona – Zumutung für die Demokratie Ausgangssperren, Versammlungsverbote und Zwangsisolation wurden im Zuge der Corona-Pandemie auch in Staaten verhängt, in denen bürgerliche Freiheiten ansonsten hoch im Kurs stehen. Wie weit dies angemessen ist, fragen nicht nur Verschwörungstheoretiker. Bis 23.05, ORF 2

22.50 TALK

Pro und Contra: Angriffe auf Wiener Demo – Wie soll auf Gewalt reagiert werden? Es diskutieren Ozan Ceyhun, türkischer Botschafter in Wien, SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz, ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer und der Soziologe Kenan Güngör. Außerdem gibt es ein Streitgespräch zwischen der Juristin Berivan Aslan und dem Manager Hakan Gördü. Bis 23.50, Puls4

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Unser Platz – Wem gehört die Stadt? Private Investoren eignen sich auch in Europa zunehmend ganze Stadtviertel an und marginalisieren auf diese Weise den öffentlichen Raum. Die Reportage beleuchtet die fortschreitende Privatisierung in Berlin, London und Istanbul und zeigt wirtschaftliche und politische Interessen hinter dieser Entwicklung auf. Bis 23.50, ORF 2

0.30 DRAMA

Tao Jie – Ein einfaches Leben (Tou ze, HK 2011, Ann Hui) Die 73-jährige Tao Jie hat ihr Leben lang als Dienstmädchen gearbeitet. Als sie einen Schlaganfall erleidet, nimmt sich ihr früherer Arbeitgeber ihrer an und entdeckt, welche Spuren die Frau in dem Leben anderer hinterlassen hat. Ann Huis Film bezieht seine Kraft nicht zuletzt aus der Schlichtheit, mit der er seine Geschichte erzählt. Bis 2.20, BR

Trailer zu "Tao Jie – Ein einfaches Leben". kinofilme

1.15 ROADMOVIE

Haus ohne Dach (D 2014, Soleen Yusef) Den in Deutschland aufgewachsenen Geschwistern Jan, Liya und Alan ist ihre kurdische Heimat völlig fremd. Als ihre Mutter stirbt, begeben sie sich auf eine Reise zu ihren Wurzeln. Preisgekröntes Debüt der kurdisch-deutschen Regisseurin Soleen Yusef. Bis 3.05, Arte