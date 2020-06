Es sind Szenen, die politischen Sprengstoff in sich bergen. Rechte Türken und türkischstämmige Jugendliche sind in den vergangenen Tagen in Favoriten wiederholt auf Kurden und Linke losgegangen. Begonnen hatte alles vergangene Woche, als kurdische und türkische Frauenorganisationen eine Kundgebung organisiert hatten. Anhänger der Grauen Wölfe attackierten Kundgebungsteilnehmer. Als in den darauffolgenden Tagen linke Gruppen in Favoriten gegen die Rechten demonstrierten, folgten weitere Angriffe.

Es kam zu Straßenschlachten, die Polizei schien überfordert, und obendrauf führten die Angriffe zu Spannungen zwischen Österreich und der Türkei.

Wo liegt das Problem?



Wer trägt die Verantwortung für diese Szenen – und welche Reaktion der Politik wäre die richtige? Wird hier ein Integrationsproblem sichtbar, oder haben wir ein Faschismusproblem? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren.

Mit dabei ist diesmal Heinz-Christian Strache, der frühere Vizekanzler der Republik, der mit seinem "Team HC Strache – Allianz für Österreich" bei der Wien-Wahl im Herbst antritt. Mit ihm diskutiert David Ellensohn, prominenter Vertreter des rot-grünen Wien, er ist der grüne Klubchef im Gemeinderat. Schließlich ist noch der Politikwissenschafter Thomas Schmidinger dabei, der sich intensiv mit türkisch-kurdischen Spannungen und der Integrationspolitik auseinandersetzt.

SPÖ-Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky ist unserer Einladung leider nicht nachgekommen.

Stellen Sie Ihre Fragen!

Zu sehen gibt es die Sendung ab Donnerstagmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 30.6.2020)