Pro

von Franziska Zoidl

"All you need is love", sangen die Beatles. "And ice cream", würde ich hinzufügen. Denn was wäre das Leben ohne Geschmacksrichtungen wie Erdbeere, Zitrone, Schokolade, Vanille oder – für Mutige – Basilikum, Pistazie-Rose oder Mohn-Zitrone mit Muffinstückchen?

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, das zeigen immer mehr kreative Eisgeschäfte. Und das Beste: Dafür braucht es weder Eier, Milch noch Schlagobers, die ohnehin nur vom Geschmack ablenken – und die die hochkalorische auch noch zur ökologischen Sünde machen.

Ich geb’s zu: Ich bin so ein Eisfan, dass ich sogar einmal einen mobilen Eisstand gemietet habe, um Gästen anstatt eines schnöden Sektempfangs mein veganes Lieblingseis aufzutischen. All you can eat!

Mein Schwager schaffte fünf Kugeln, er wurde zur Legende. Auch, weil ihm wenig später auf der Tanzfläche die Hose aus allen Nähten platzte. Ach ja, geheiratet haben mein Mann und ich an dem Tag auch noch. Aber heute reden alle nur noch vom Eis.