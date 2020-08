Astron von Seiko

Astron von Seiko Foto: Markus Böhm

Mit der Astron GPS Solar Dual Time 5X Supersports Titanium von Seiko schnallt man sich quasi eine Atomuhr ans Handgelenk.

Jede dieser Uhren (im Bild die schwarze Ausführung, 42,8 mm) verbindet sich auf Knopfdruck mit dem GPS-Netzwerk und stellt sich auf die jeweilige Zeitzone ein. Das Kaliber 5X53 wird von Lichtenergie angetrieben und braucht keinen Batteriewechsel.

www.seiko.at







Iron Walker von Wempe Glashütte

Iron Walker von Wempe Glashütte Foto: Markus Böhm

Eine komplett neue Uhrenlinie hat Wempe Glashütte am Start. Iron Walker heißt sie und umfasst insgesamt 16 Varianten in Edelstahl – vom Dreizeigermodell über die Taucheruhr bis hin zum Chronografen.

Zu Letzterem zählt das hier gezeigte Exemplar mit schwarzem Zifferblatt und weißen Hilfszifferblättern (Ø 42 Millimeter, Automatikwerk ETA 7753 Valjoux).

www.wempe.com





SeaQ von Glashütte Original

SeaQ mit Panoramadatum von Glashütte Original Foto: Markus Böhm

Rechtzeitig zur Sommersaison erweiterte Glashütte Original seine noch junge Taucheruhren-Kollektion SeaQ um Modelle mit Panoramadatum. Sie verfügen über einen Durchmesser von 43,2 Millimetern und sind bis 30 Bar wasserdicht.

Für die präzise Zeitanzeige sorgt das Automatikwerk Kaliber 36-13, das eine Gangreserve von 100 Stunden mitbringt.

www.glashuette-original.com





Black Bay Fifty Eight von Tudor



Black Bay Fifty Eight von Tudor Foto: Markus Böhm

Mit ihren 39 Millimetern sieht die Black Bay Fifty Eight von Tudor auch an schmäleren Handgelenken gut aus. Ästhetisch nimmt die Taucheruhr Bezug auf das Jahr 1958, in dem die erste, bis zu einer Tiefe von 200 Metern wasserdichte Tudor Taucheruhr, Referenz 7924 oder "Big Crown", eingeführt wurde.

Damals allerdings noch ohne das Manufakturwerk MT5402.

www.tudorwatch.com





Avigation Watch A-7 1935 von Longines

Avigation Watch A-7 1935 von Longines Foto: Markus Böhm

Ein Hingucker ist die Avigation Watch A-7 1935 von Longines mit ihrem um 40 Grad gedrehten Zifferblatt. Dieses sollte den Piloten, die den Zeitmesser, damals in den 1930ern, an der Handgelenksinnenseite trugen, ein schnelles Ablesen ermöglichen.

In der Zwiebelkrone des Retrostoppers (Automatik, 41 Millimeter) ist der Start-Stopp-Drücker integriert.

www.longines.com

(Markus Böhm, RONDO, 31.8.2020)