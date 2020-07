Schwein gehabt?

Foto: Erli Grünzweil

In seiner Fotoserie "Better Together" reflektiert Erli Grünzweil die vergangenen Monate im Lockdown. Der Fotograf visualisiert die Sehnsucht nach dem Alltäglichen, den kleinen Dingen. Die auf einandergestapelten Schweinchen sollen auf die zunehmenden Ungerechtigkeiten, die in der Corona-Krise zutage getreten sind, verweisen.

www.erligruenzweil.com





Regenbogen

Tasche von Etro Foto: Hersteller

Das italienische Label Etro hat eine Tasche entworfen, die sich solidarisch mit der LGBTQI-Community zeigt. Modell Pegaso Pride. 885 Euro

www.etro.com





Mascherl

Einteiler von Eres Foto: Hersteller

Mit Gürtel und Mascherl: rasant ausgeschnittener Einteiler vom französischen Bademodenhersteller Eres. 420 Euro

www.eresparis.com





Sitzschale

Möbelfamilie "Bay" von "B&B Italia" Foto: Hersteller

"Bay" wird die lässig-elegante Möbelfamilie aus dem Hause "B&B Italia" genannt, die drinnen wie draußen bella figura macht. Preis auf Anfrage

www.bebitalia.com





Wunderbürste

Wonder Mascara 4D Waterproof von Clarins Foto: Hersteller

Lachen, Hitze, Sport und Schweiß: Mit der Wonder Mascara 4D Waterproof von Clarins entstehen keine dunklen Ringe unter den Augen. 29 Euro

www.clarins.de





Häppy House

Shirt von dem Label "House of the Very Island’s" Foto: Hersteller

Das Label "House of the Very Island’s" startet eine neue Linie mit einem Shirt aus organischer, fair produzierter Baumwolle. 49 Euro

www.samstag-shop.com

(RONDO, 2020)