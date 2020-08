Davis Weszeli füllt in der Schaumweinhochburg Langenlois Unbeschwertheit in Flaschen ab

Pet Nat Rosé von Davis Weszeli: Ein Synonym für schäumende Lässigkeit. Foto: Hersteller

Es ist Zeit für Unbeschwertheit. Zeit für Sprudel – keine steife Etikette, vielmehr ganz entspannt. Zeit für Pet Nat – Synonym für schäumende Lässigkeit. Abseits von seichter Unterhaltung bietet etwa Davis Weszeli einen Rosé Pet Nat aus Rotburger Trauben. Weszeli ist so etwas, was man gerne despektierlich einen Quereinsteiger nennt. Er verließ die Stadt Richtung Langenlois – der Schaumweinhochburg Österreichs.

Dort übernahm er vor einigen Jahren ein Weingut samt erstklassiger Kamptaler Lagen und bewirtschaftet sie inzwischen biodynamisch. Das volle Programm. Der Boden ist sein Heiligtum, und der wird entsprechend verhätschelt – das geht so weit, dass er auch Traktorfahrten reduziert und seine besten Lagen mit dem Pferd beackert.

Die roten Trauben für den Pet Nat werden noch gärend in die Flasche gefüllt, verkapselt und dort ihrem Schicksal überlassen. Am Ende wird degorgiert, also die Hefe entfernt und mit Korken verschlossen.

Das Ergebnis ist richtig stark sprudelnder, staubtrockener, das Gemüt erhellender, rosaroter Schaumwein. Mit nur elf Volumsprozent zeigt sich der Pet Nat auch alkoholtechnisch unbeschwert. (Christina Fieber, RONDO, 4.8.2020)