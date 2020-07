Effektiv

Doppelfußfeile von Balea Foto: Redaktion

Wohlgefühl verspricht die Verpackung dieses Kandidaten, und die Feile selbst hält das Versprechen. Raspel- und Feilenseite ergänzen einander tadellos, der Preis ist sehr in Ordnung, und das Design unaufdringlich. In Rosa und Blau erhältlich, also für die Füße großer Buben und Mädchen, und jene können sich nach dem Einsatz wieder einwandfrei sehen und kitzeln lassen.

Doppelfußfeile von Balea bei DM, 3,15 Euro

4 von 6 Punkten





Superglatt

Hornhautfeile von Zwilling Foto: Redaktion

Die coolste Feile liegt gut in der Hand und ist eindeutig die größte und schwerste in der Auswahl an Bewerbern. Sie überzeugt aufgrund ihrer Einsatzfähigkeit sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen. Die hübschen Reibeflächen sind effizient und hinterlassen auch noch am übernächsten Tag ein sehr glattes Gefühl. Das hat aber auch seinen Preis.

Hornhautfeile von Zwilling, A.-Moll-Apotheke, 1010 Wien, 30,20 Euro

5 von 6 Punkten





No Action

"Velvet Smooth Dual Action" von Scholl Foto: Redaktion

Von "Dual Action" ist die Rede, die blitzblaue Feile verspricht also ein Erlebnis zu werden. Leider löst sie das nicht ein, da helfen nicht einmal die sogenannten Diamantpartikel. Die Unterscheidung der groben und der feinen Seite bleibt ebenso eine dubiose Angelegenheit. In der Hand liegt sie nicht schlecht – ein Hauch von nichts. Leider gilt das auch für das Ergebnis.

"Velvet Smooth Dual Action" von Scholl bei Bipa, 7,99 Euro

1 von 6 Punkten





Sanft

Hornhautfeile "BI Care" Foto: Redaktion

Es benötigt ein Auge für Details, um die zwei Reibeflächen unterscheiden zu können. Eine fürs Grobe und eine fürs Feine, nur welche ist welche? Das rosa Design und die Zartheit der Feile verleihen ihr ein mädchenhaftes Erscheinungsbild. Nichts für grobe Piratenfüße. Bereits nach einer Anwendung zeigt dieser sehr günstige Testteilnehmer deutliche Gebrauchsspuren.

Hornhautfeile "BI Care" von Bipa, 1,19 Euro

2 von 6 Punkten

(Melanie Klain, RONDO, 3.7.2020)