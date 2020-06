Brighton – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United bleibt an den Champions-League-Plätzen dran. Die "Red Devils" siegten am Dienstagabend bei Brighton & Hove Albion mit 3:0 (2:0) und liegen als Fünfter bei einem Spiel mehr zwei Punkte hinter dem Vierten Chelsea, der am Mittwoch bei West Ham antritt. Mason Greenwood (16.) und zweimal Bruno Fernandes (29., 50.) erzielten die Tore für United. (APA, 30.6.2020)

Die Red Devils herzten Bruno Fernandes (2. v. rechts). Foto: EPA/ Mike Hewitt/NMC/Pool