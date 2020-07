In Hongkong wurden nach Inkrafttreten des neuen Sicherheitsgesetzes bereits 30 Menschen verhaftet. Die Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vor

Gestern noch legal, heute ein Grund zur Festnahme: Proteste für die Unabhängigkeit Hongkongs. Foto: Reuters / Tyrone Siu

Hongkong – Die Polizei in Hongkong hatte bereits wenige Stunden nach Inkrafttreten des neuen Sicherheitsgesetzes die erste Verhaftung auf dessen Grundlage vorgenommen. Der Mann habe eine Flagge in der Hand gehalten, auf der für die Unabhängigkeit des Stadtstaates geworben wurde, teilte sie mit. Bilder in sozialen Medien zeigten den Mann mit schwarzem T-Shirt, vor dem auf dem Gehsteig noch eine Flagge mit der Aufschrift "Free Hongkong" zu sehen war. Bei einer anschließenden Protestkundgebung sollen die Sicherheitskräfte etwa 30 weitere Personen festgenommen haben.

Chinas Präsident Xi Jinping hatte das Gesetz am Dienstag unterzeichnet. Es richtet sich vor allem gegen Aktivitäten, die von Peking als subversiv, separatistisch oder terroristisch angesehen werden. Auch soll es "heimliche Absprachen" von Aktivisten mit Kräften im Ausland bestrafen. Es droht bis zu lebenslange Haft für Verstöße gegen das Gesetz, wer von der chinesischen Polizei – die laut dem Gesetz in Hongkong tätig werden darf – auf Basis der Regelungen verhaftet wird, muss mit einer Befragung und Haft auf dem chinesischen Festland rechnen. Die Regelungen, die am Dienstagabend bekanntgeworden waren, sind damit deutlich schärfer als erwartet.

Die demokratische Opposition in Hongkong befürchtet, zum Ziel des Gesetzes zu werden, ihre Partei Demosisto stellte alle Aktivitäten ein. "Mit drakonischen Strafen hängt dieses Gesetz wie ein Damoklesschwert über der Zivilgesellschaft und der Business-Community der Stadt", hat der Aktivist Joshua Wong erst kürzlich gesagt. "Hongkong steht an der Schwelle zum Kollaps. Ich rufe die Welt auf, Peking dazu zu bringen, das Gesetz zurückzunehmen."

Protestaufruf trotz Gesetz

Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes beging die Metropole am Mittwoch den 23. Jahrestag des Souveränitätswechsels von London auf Peking am 1. Juli 1997. Auf einem weiträumig abgesperrten Areal am Hafen wurden die Flaggen der Volksrepublik und Hongkongs gehisst. Die pekingtreue Regierungschefin Carrie Lam äußerte die Hoffnung, dass mit dem neuen Sicherheitsgesetz wieder "Frieden" einkehren werde. Die Polizei hatte Proteste verboten. Zur Begründung war auf die Corona-Pandemie und die "anhaltende soziale Unruhe" in der asiatischen Hafenstadt verwiesen worden.

Trotz des Verbots riefen Protestgruppen dazu auf, auf die Straße zu gehen. Wie viele der sieben Millionen Hongkonger der Aufforderung noch folgen werden, blieb angesichts der hohen Strafen durch das vage formulierte Gesetz zunächst unklar. Inzwischen gibt es aber Berichte, wonach die Polizei bereits Wasserwerfer gegen Demonstrantinnen und Demonstranten einsetzte, um die Proteste zu ersticken. Ungeachtet weltweiter Kritik hatte der Ständige Ausschuss des nicht frei gewählten chinesischen Parlaments in Peking das – bis zu seinem Inkrafttreten in der Nacht zum Mittwoch – geheim gehaltene Dekret einstimmig verabschiedet.

Verurteilung durch EU und USA

Es stößt international auf scharfe Kritik. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte am Dienstag, die EU verurteile die Entscheidung. Sie ist der bisher weitestgehende Eingriff in die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungsregion, damit umgeht die kommunistische Führung das Hongkonger Parlament. Kritiker befürchten ein Ende des Grundsatzes "Ein Land, zwei Systeme", nach dem die frühere britische Kronkolonie seit der Rückgabe 1997 regiert wird. Amnesty International sprach von der "größten Bedrohung für die Menschenrechte in der jüngeren Geschichte der Stadt". Neben Menschenrechtsgruppen befürchtet auch die Organisation Reporter ohne Grenzen, dass Peking stärker gegen unliebsame Journalisten vorgehen wird.



Die USA haben wegen des Gesetzes damit begonnen, ihre Sonderregelungen für Hongkong auszusetzen. Man sehe sich angesichts des Vorgehens der Kommunistischen Partei Chinas gezwungen, die Politik gegenüber dem Territorium neu zu bewerten, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag. Die neuen Maßnahmen seien notwendig zum Schutz der nationalen Sicherheit der USA, da man nicht mehr unterschieden könne zwischen Exporten nach Hongkong und solchen auf das chinesische Festland.

Das US-Handelsministerium gab unter anderem einen Stopp der Auslieferung von Rüstungsgütern und Einschränkungen bei Hightech-Exporten bekannt. Es rief die Regierung in Peking zu einem "sofortigen Kurswechsel" auf. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai angekündigt, Hongkong wegen des Sicherheitsgesetzes wirtschaftliche Privilegien abzuerkennen. (red, APA, 1.7.2020)