Der Streamingdienst Spotify bringt einen neuen eigenen fiktionalen Podcast über künstliche Intelligenz auf den Markt. Die Hauptrollen sind prominent besetzt, darunter sind Martina Hill, Almila Bagriacik und Bastian Pastewka. Der Podcast "SUSI" mit sieben Folgen startet am 7. Juli, kündigte Spotify am Dienstag an. Darin geht es um Sara (Bagriacik), die einen neuen Job bei einer Tech-Firma antritt.

Immer mehr Podcasts

Spotify zufolge handelt es sich um eine deutschsprachige Adaption von Gimlet. Spotify kaufte im vergangenen Jahr die Produktionsfirma auf. Der Streamingdienst hat zuletzt auch die Zahl seiner eigenen exklusiven Podcasts aufgestockt. (APA/dpa, 1.7.2020)