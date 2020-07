Wer blufft? Bei "I can see your voice" sind Begabte und Hochstapler zu erleben

Pro Sieben hat sich aus Korea "The Masked Singer" geschnappt. RTL sucht nach einem mindestens ebenso erfolgreichen Pendant. Foto: Pro Sieben

Berlin – Der Fernsehsender RTL hat sich die Lizenz einer erfolgreichen Musikshow aus Südkorea gesichert. Bei "I can see your voice" treten sieben Unbekannte auf einer Showbühne auf. Sind sie wirklich begabt oder nur Hochstapler ohne Stimme? Erst nach und nach klärt sich, wer blufft.

"In mehreren Spielrunden versuchen ein Musikstar und sein Superfan mit Gespür und Menschenkenntnis sowie durch Hinweise die Spreu vom Weizen zu trennen", heißt es in einer RTL-Mitteilung vom Dienstag. "I can see your voice", das in einer Reihe von Ländern Erfolg hat, soll im Sommer an den Start gehen.

Dass Leute ohne Gesangskenntnisse in einer Show enttarnt werden, ist auch Mittelpunkt einer Show bei einem Konkurrenzsender von RTL: Bei dem für Herbst geplanten neuen ProSieben-Format "Famemaker" nach einer Idee von Stefan Raab singen Kandidaten unter einer schalldichten Kuppel. (APA, 1.7..2020)