Die Corona-Jobverluste sind teilweise wieder aufgeholt, teilt die Statistik Austria mit. Aber eben nur teilweise. Foto: APA / Neubauer

Wien – Die coronabedingten Jobverluste der zweiten Märzhälfte wurden laut Berechnungen der Statistik Austria bis Ende Mai teilweise kompensiert. Von 15. bis 31. März wurden insgesamt knapp 238.000 unselbstständige Beschäftigungen beendet. 43 Prozent dieser Personen sei bis Ende Mai wieder eine Beschäftigungsaufnahme gelungen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

Sechs von zehn davon hätten beim selben Dienstgeber wieder einen Job erhalten, bei dem sie zuvor beschäftigt waren. Die Statistiker verwiesen aber auf "deutliche Unterschiede" je nach Branche. Mehr als drei Viertel jener Personen, die in der zweiten Märzhälfte ihren Job am Bau verloren haben, gelang bis Ende Mai wieder eine Beschäftigungsaufnahme – in knapp neun von zehn Fällen beim vorherigen Dienstgeber. "Besonders angespannt" sei die Situation noch immer im Bereich Beherbergung und Gastronomie sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung, so die Statistik Austria. In diesen Bereichen hätten bis Ende Mai erst etwas mehr als ein Viertel der Personen wieder einen Job gefunden.

Schlimmer als 2009

Die Pandemie hat den österreichischen Arbeitsmarkt hart getroffen und die Arbeitslosenzahlen Mitte April auf ein Rekordhoch steigen lassen. Laut Statistik Austria endeten von März bis Mai 434.000 Fälle unselbstständiger Erwerbstätigkeit, in 358.000 Fällen wurde eine Beschäftigung neu aufgenommen. "Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt massiv getroffen. So ist der Beschäftigungsrückgang zum Beispiel wesentlich kräftiger ausgefallen als in der Finanzkrise 2009", sagt der fachstatistische Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas. Inzwischen erhole sich der Arbeitsmarkt allerdings immer mehr. "Im Mai war die Zahl der Erwerbstätigen zwar noch deutlich geringer als im Vorjahresmonat, aber immerhin bereits rund 50.000 Personen höher als im April", sagte Thomas.

Der Beschäftigungsrückgang spiegelt sich auch in der "stillen Reserve" des Arbeitsmarkts wider: Sie stieg laut Statistik Austria von 128.800 Personen im Februar auf 213.800 im Mai. Als "stille Reserve" gelten jene Personen, die nicht erwerbstätig sind, grundsätzlich gerne arbeiten würden, aber nicht aktiv nach Arbeit suchen oder nicht kurzfristig mit einer Erwerbstätigkeit beginnen könnten. Diese Daten werden bei der Mikrozensus-Befragung erhoben. Im Mai stieg die tatsächlich geleistete Arbeitszeit deutlich an und lag mit durchschnittlich 28,9 Stunden um 3,3 Stunden höher als im April. Sie war jedoch 3,3 Wochenstunden niedriger als im Mai des Vorjahrs. (APA, 1.7.2020)