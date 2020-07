Covid-19

Neue Lockerungen ab heute und Reisewarnung für den Westbalkan

Im Sport, aber auch in der Gastronomie treten mit 1. Juli Lockerungen der Covid-19-Maßnahmen in Kraft. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen wird aber weiter empfohlen