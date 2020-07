Ob beim Sport, beim Einkaufen oder im Gasthaus – in den meisten Bereichen merkt man kaum noch etwas von Corona. Kommen die Lockerungen Ihrer Meinung nach zu früh?

Während man täglich von neuen Corona-Clustern und steigenden Fallzahlen hört, scheint es im Alltag weitgehend still um das Thema geworden zu sein. Die Maskenpflicht ist in vielen Bereichen seit Anfang Juli Vergangenheit, auch wenn seitens der Politik appelliert wird, diese freiwillig zu tragen. Die Ausübung aller Kontakt- und Mannschaftssportarten ist in- und outdoor wieder möglich. Veranstaltungen finden bis zu einer gewissen Personenanzahl wieder statt, und auch beim Einkaufen oder Essengehen merkt man kaum noch etwas von der Ausnahmesituation, die – betrachtet man die steigenden Corona-Zahlen – nach wie vor Realität ist.

Für viele Menschen gehört das Tragen der Maske der Vergangenheit an. Foto: Toshe_O Getty Images/iStockphoto

Zwischen Freude und Unverständnis

Einerseits ist die Freude über die wiedergewonnene Freiheit bei vielen groß, andererseits wurde in den vergangenen Tagen deutlich sichtbar, dass die Erkrankungen bereits wieder zunehmen. Für User "Hitecut" ist die Entscheidung für die aktuellen Lockerungen nicht nachvollziehbar:

Dass das Hin und Her zwischen strengen Maßnahmen und plötzlichen Lockerungen für Unmut sorgt, beschreibt User "Covidl73" am Beispiel der Gastronomie:

Und dennoch erachtet User "FatSugar" die Lockerungen in gewissen Bereichen für sinnvoll und wichtig:

Wie stehen Sie den aktuellen Lockerungen gegenüber?

Kommen diese Ihrer Meinung nach zu früh? In welchen Bereichen sollten weiterhin strikte Maßnahmen gelten, in welchen sind Lockerungen gerechtfertigt? Können Sie die politischen Entscheidungen nachvollziehen? (mawa, 2.7.2020)