Amazons Shooter Crucible ist ein massiver Reinfall, das kann jetzt schon behauptet werden. Nun setzt der Versandriese einen ungewöhnlichen Schritt und macht die Veröffentlichung des Games rückgängig. Crucible ist somit ab sofort wieder in der geschlossenen Beta. Möchte man den Shooter nutzen, muss man sich fortan auf eine Warteliste setzen lassen. Bisherige Fortschritte und Items bleiben erhalten.

Die Community soll es richten

Amazon will nun gemeinsam mit der Community beim Spiel drastisch nachbessern und regelmäßig mit Usern spielen. Auch ein "Community Council" wurde ins Leben gerufen. Dieses besteht aus Nutzern, mit denen die Entwickler regelmäßig kommunizieren und Feedback einholen. Teil des "Councils" sollen sowohl Hardcore- als auch Casual-Spieler sein.

Welche Community aber?

Crucible weist kaum mehr Nutzer auf, wie Gamestar.de aufzeigt. Zuletzt sollen es noch 187 Spieler innerhalb von 24 Stunden gewesen sein. Zum Start des Free2Play-Games waren es immerhin 25.000 User, die sich nach und nach von dem Titel abkehrten. Aufgrund des Spielerschwundes entschied man sich bei Amazon dann, Teile des Games zu entfernen und einen Fokus auf den populärsten Modus zu legen.

Spielerisch kein Meisterwerk

Für das bisherige Scheitern des Spiels gibt es wohl mehrere Gründe. Einerseits bemängelten Spieler und Medien, dass Crucible nicht wirklich aus der Masse heraussticht und teils öde ist. Bei dem Game wird auf einen bunten Mix aus Missionen, PvE und PvP gesetzt, der aber offenbar nicht ganz aufgehen will. Auf Metacritic hält Crucible etwa bei 56 von 100 Punkten. Bei den User-Wertungen sind es gar 4,3 von zehn möglichen Punkten.

Von Amazon kaum beworben

Amazon vermarktete das Spiel auch nicht wirklich. Sonst werden Eigenproduktionen aus dem Hause des Versandriesen prominent auf der eigenen Website platziert – nicht so im Falle von Crucible. Vielen Usern war somit gar nicht bewusst, dass Amazon nun auch einen Shooter herausgebracht hat. Mit New World steht das nächste Spiel des Konzerns bevor. Dabei handelt es sich um ein MMO, das am 25. August 2020 erscheint. (red, 1.7.2020)