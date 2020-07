Michael Niavarani und Otto Schenk waren stärkstes Programm auf Servus TV im Juni. Foto: APA/Hans Punz

Dietrich Mateschitz' Fernsehsender Servus TV konnte im Juni zulegen: ein Markanteil von 3,3 % bedeutet eine Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dafür verantwortlich waren etwa Formate wie "Bergwelten" und "Heimatleuchten", besonders aber Otto Schenk und Michael Niavarani: "Zu blöd um alt zu sein" sahen mehr als eine halbe Million Menschen (Nettoreichweite Gruppe 12+), gefolgt von "Bergwelten – Der Erzberg" mit 405.000 Zusehern (Gruppe 12+).

Meist gesehen

Ein "Talk Spezial" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz erzielte einen Marktanteil von 5,3 Prozent bzw. 386.000 Zuseher in der Basis (Nettoreichweite) und 6 Prozent in der Zielgruppe. Der anschließende "Talk im Hangar-7" zum Thema "Coronavirus: Ist die Pandemie vorbei?" kam auf 7 Prozent bzw. 7,8 Prozent Marktanteil. bei den Nachrichten erzielte Servus TV am 22. Juni einen Jahresbestwert. Die "Servus Nachrichten 19:20" kamen an dem Tag auf einen Marktanateil von 9% in der Basis.

ORF-Marktanteile

Eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr verzeichnet die ORF-Gruppe: 31,0 Prozent Marktanteil im Juni 2020 bedeuten einen Hauch mehr als 30,6 Prozent im Vergleichsmonat 2019. Zu verdanken ist dies dem gesteigerten Informationsbedürfnis in Zeiten der Corona-Krise. ORF2 legt von 18,6 Prozent auf 21,1 Prozent zu. ORF 1 knickt hingegen auch im Juni ein: Von 8,8 Prozent 2019 auf aktuell 6,6 Prozent.

Juni-Bilanz Privatsender

Die Marktanteile der Sender der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe im Juni:

ATV kam auf 3,2 Prozent. Im Jahr davor waren es 3,6 Prozent.

Puls 4 kam im Juni 2020 wie im Vorjahr auf 3,2 Prozent.

ATV 2 zählt 1,1 Prozent, gegenüber 1,2 Prozent im Juni 2019.

Puls 24 hält bei 0,4 Prozent Marktanteil.

Das "stärkste Halbjahr seit Senderbestehen" meldet Puls 4 mit 5,1 Prozent Marktanteil im Schnitt (E12-49). Knapp eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ab zwölf Jahren waren ´demnach zumindest bei einem der Sommergespräche auf Puls 4 und Puls 24 mit dabei.

Für "Café Puls" war es laut Senderinfo das stärkste Halbjahr seit 2012 mit einem Marktanteil von 26,7 Prozent Marktanteil im Schnitt.

Die Fellner-Mediengruppe feiert 0,9 Prozent Marktanteil für ihr Oe24TV beim jüngeren Publikum. Bei der Gesamt-Zielgruppe (12+) verzeichnet der Sender im Juni 0,7 Prozent Marktanteil gegenüber 0,3 Prozent vom Vorjahr. (prie, 1.7.2020)