Die Neos-Abgeordnete Krisper sorgte mit ihrem "Oasch"-Sager im U-Ausschuss für einigen Wirbel Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

"Die gehn mir olle am Oasch" – diese Aussage der Neos-Politikerin Stephanie Krisper trifft wohl das, was ziemlich viele Österreicher über den Ibiza-Skandal denken, auf den Punkt.

Warum der Frust im und um den U-Ausschuss so groß ist und was am Mittwoch die "blaue Glücksfee" Peter Sidlo in der Befragung zu sagen hatte, erklärt Fabian Schmid vom STANDARD. (red, 1.7.2020)

