Der Stillstand ist vorerst vorbei, es kommt wieder Leben in die Stadt. Das will gefeiert werden! Aber noch kann man nicht bis in die Morgenstunden in den Clubs tanzen. Die Nachtgastronomie wartet noch immer auf eine Lockerung der Corona-Einschränkungen. Bis Ende dieser Woche wurden von der Regierung zumindest "Lösungsperspektiven" angekündigt. Indes verlagert sich die Wiener Partyszene in den öffentlichen Raum. Vor allem der Karlsplatz und der Donaukanal sind zu Hotspots geworden – mit weniger schönen Nebenwirkungen wie Müllbergen und illegalen Getränkeverkäufen. Eine Alternative dazu bieten jene Nachtclubs, die bei Schönwetter ihre Freiflächen mit unterschiedlichem Programm bespielen – auch tagsüber.

Das Werk

Das imposante Graffiti zwischen Stadtbahnbögen und Parkhaus an der U-Bahn-Station Spittelau wird mit psychedelischen Visuals bespielt, darunter steht eine kleine Bühne, auf der ein DJ elektronische Musik spielt. Vereinzelt tanzen Gäste, die meisten sitzen aber auf den kleinen, schwarzgestrichenen Biergarnituren oder an der Mauer zum Donaukanal. Die Stimmung ist entspannt und familiär, die Musik maximal 75 Dezibel laut. Jeweils Donnerstag- bis Sonntagabend finden auf der "Kulturterrasse" des Werks neben DJ-Sets auch Konzerte und Lesungen statt. Reservierungen sind keine nötig, Sperrstunde ist um 23 Uhr.

Spittelauer Lände 12, 1090.

Tipps:

Fr. 3.7. Zirkus Abnormal

Sa. 4.7. (VIENNAs FIRST) 2000s CLUB

Volksgarten

Volksgarten House-Musik, Burschen mit Gelfrisur und schöne Frauen mit Louis-Vuitton-Handtaschen, Türsteher – man könnte glauben, im Volksgarten ist alles beim Alten. Doch es wird nicht wie üblich getanzt, sondern gegessen. Im Außenbereich vor der Säulenhalle stehen kleine Tische rund um einen italienischen Holzofen. "Pizza Senza Danza" nennt sich die Pop-up-Pizzeria, die gemeinsam mit TV-Koch Alexander Kumptner dienstags bis sonntags betrieben wird. Vor allem am Wochenende ist ohne Reservierung kaum ein Tisch zu bekommen. Zu essen gibt’s neben Antipasti und Desserts fünf Pizzasorten. Die teuerste kostet 19 Euro und ist mit Cibus-Trüffel belegt.





Burgring, 1010

Di. bis So. (11:00-01:00, Küche bis 22:00)

Club U

Schrill geschminkte Dragqueens, die zu Popmusikklassikern über die Terrasse seines Pavillons staksen, hatte Otto Wagner wohl nicht im Sinn, als er einen Jugendstilbau für den Karlsplatz entwarf. Heute befindet sich darin der "Club U", der seit etlichen Jahren eine beliebte Partylocation der queeren Szene Wiens ist, aber nicht nur. In den Sommermonaten verlagerten sich die Partys schon immer vor den Club U. Dieses Jahr geht man notgedrungen noch einen Schritt weiter und stellt nun auch die DJs auf die Terrasse des Otto-Wagner-Pavillons. Bei wechselndem Programm wird hier am Wochenende bis ein Uhr morgens aufgelegt.

Karlsplatz, Objekt U26, 1010.

Tipps:

Sa. 4.7. Homoriental

Sa. 11.7. Rhinoplasty

Pratersauna

4Pratersauna Immer dem wummernden Bass nach geht’s durch die Waldsteingartenstraße im Prater. Ein paar Meter an der Schallquelle, dem Hiphop-Club "Vie i Pee", vorbei, ist man am Ziel angekommen, der Pratersauna. Hier wird Deep Tech House aufgelegt. Ein paar der Gäste bewegen sich dazu in ihren Cabanas, die auf einem künstlichen Sandstrand stehen, die meisten sitzen an kleinen Tischen am Pool. Auf der anderen Seite des Beckens wechselt eine kleine Yogagruppe gerade den Anweisungen der Lehrerin folgend vom herabschauenden Hund in die Kobra. Tische im Gastgarten, Cabanas und Sonnenliegen sollte man vorab reservieren. DJ-Sets gibt’s mittwochs bis sonntags immer bis 23 Uhr.

Waldsteingartenstraße 135, 1020.

Tipp:

Jeden Mi. FM4 Swound Sound Summer Recording Sessions

Fluc

"Tanz die Idylle" steht in Leuchtschrift auf der "Marina-Terrasse" des Fluc am Praterstern. In dem für 60 Personen zugelassenen Freibereich wird trotz Musik aber kaum getanzt – ganz im Sinne der Clubbetreiber. Sie sind bemüht, dass sich Veranstaltungen nicht auf die angrenzende Kaiserwiese ausbreiten, im Zweifelsfall werden zur Sperrstunde dort Müllsäcke verteilt und gemeinsam alle Spuren beseitigt. Abseits der zarten Terrassenbespielung gibt es in der Fluc Wanne (Indoor) vor allem Sitzkonzerte, unter Einhaltung aller Regeln.

Praterstern 5, 1020

Konzerttipps:

Fr. 3.7. Rosa Anschütz (Fluc Wanne, 20.00)

So, 5.7. Matthäus Bär (Fluc Marina, 16.00)

Flex

Künstlichen Stränden vor Lokalen im urbanen Raum mutet oft etwas Schnöselig-Gesetztes an. Ganz anders im Flex am Donaukanal: Auf den Liegestühlen im Sand sitzt ein hauptsächlich jugendliches, alternatives Publikum, das wie in Trance mit dem Kopf zur Drum-&-Bass-Musik nickt und gebannt aufs Smartphone starrt. Im Verlauf des Abends steigt der Altersdurchschnitt der Gäste leicht an. Sperrstunde ist um ein Uhr.

Augartenbrücke 1, 1010

Tipp:

Jeden So. Weird Flex But OK