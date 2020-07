1,74 Millionen an oe24.tv, 3,75 Millionen an ProSiebenSat1Puls4 – Auch STANDARD TV erstmals gefördert

Screenshot von oe24.tv. Die "News des Tages" des Fellner-Senders wurden Anfang 2020 mit 917.373 Euro gefördert. Foto: Screenshot Oe24 TV

Die Rundfunk- und Telekomregulierung RTR hat 15 Millionen Sonderförderung der Republik für Privatsender aufgeteilt, die zusätzlich zu regulären 20 Millionen TV-Förderung für kommerzielle Stationen Werbeausfälle durch Corona-Maßnahmen abfedern sollen.

An Fernsehsender gingen 12.275.559 Euro, an Radiosender 4.169.714 Euro aus der Sonderförderung. Die höchsten TV-Sonderförderungen pro Sender erhalten Oe24 (1,74 Millionen) und Servus TV (1,374 Millionen). Österreichs größte private TV-Gruppe ProSiebenSat1Puls4 erhält für ATV, Puls 4 und Puls 24 insgesamt 3,75 Millionen Euro Sonderförderung. Krone.tv bekommt 1,2 Millionen Euro.

Die Tabelle listet die Sender mit den höchsten Fördersummen auf, darunter ist neu auch STANDARD TV. Vor wenigen Wochen wurde DER STANDARD wie berichtet durch die Aufnahme des Sendebetriebs im Kabelnetz von A1 Rundfunkveranstalter. STANDARD TV wird in den nächsten Monaten schrittweise weitere Sendungen ins Programm nehmen und im Herbst sein Programm der breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Die Radio-Förderung

Von rund 4,2 Millionen Euro Corona-Sonderförderung gehen gut 670.000 an größere Radiosender der Fellner-Gruppe, 436.000 an die beiden großen Styria-Antennen in Steiermark und Kärnten und 365.000 an Kronehit.

5,24 Millionen Euro reguläre Privatradioförderung wurden schon Anfang 2020 vergeben.

Fünf Millionen für nicht kommerzielle Stationen

Die Regierung stockte die Förderung für nicht kommerzielle Stationen von regulär drei Millionen Euro pro Jahr als Corona-Maßnahme auf fünf Millionen auf.

Beim ersten regulären Antragstermin gingen 370.000 an das Wiener Okto TV, beim zweiten mit Sonderförderung weitere 300.000 Bundesförderung. Das Linzer Dorf-TV erhielt 281.000 plus 230.000 Euro, das Salzburger FS 1 232.500 plus 190.000. (fid, 1.7.2020)