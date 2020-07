Untersuchungsausschuss

U-Ausschuss lädt im Herbst Sobotka, Pierer, Benko, "Schredder"-Mitarbeiter der ÖVP

Der blaue Ex-Vizekanzler habe ihn aufgrund seiner Qualifikation unterstützt, so Sidlo am Mittwoch. Neos und SPÖ laden Sobotka in den U-Ausschuss