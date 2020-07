"The Last of Us 2" (PS4)

Selten hat ein Game derart polarisiert wie The Last of Us 2. Für die einen zählt es zu den besten Action-Adventures bislang, die anderen beklagen einen öden Walking-Simulator mit schwacher Story. Dazwischen gibt es dann auch noch geistige Tiefflieger, die die Integration von LGBT-Charakteren kritisieren. Eines ist sicher: The Last of Us 2 ist ein nervenaufreibendes Spektakel – aus welchen Gründen auch immer.