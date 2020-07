Im DW Stadion zu Wigan wird wohl auch künftig Fußball gespielt, sehr wahrscheinlich aber vorerst nicht mehr in der zweiten Spielklasse. Foto: Reuters/ Paul Burrows

Wigan – Der englische Fußball-Zweitligist Wigan Athletic hat Insolvenz angemeldet. Das berichteten am Mittwoch mehrere britische Medien. Wigan, derzeit Tabellen-14. in der Championship, ist seit Beginn der Coronavirus-Pandemie der erste Fußballverein in England, der diesen Schritt geht. Dem FA-Cup-Gewinner von 2013 droht damit auch ein Punktabzug in der laufenden Zweitliga-Saison.

Der Ex-Klub von Paul Scharner sucht nun mit Hochdruck nach einem Investor. In einer Mitteilung des Insolvenzverwalters Gerald Krasner, die die Sender BBC und Sky Sports veröffentlichten, hieß es: "Unsere kurzfristigen Ziele sind, dass wir sicherstellen wollen, dass der Verein alle Spiele dieser Saison zu Ende spielt und dass wir Interessenten finden, die Wigan Athletic retten wollen und die Jobs der Menschen, die für den Klub arbeiten." (APA/dpa, 1.7.2020)