Der börsennotierte Linzer IT-Dienstleister S&T kauft die deutsche Citycomp Gruppe. Das Unternehmen habe einen Vertrag über den Erwerb von 55,5 Prozent an der deutschen Mutter inklusive der Töchter in Österreich und der Schweiz abgeschlossen. Der fixe Kaufpreis dafür liege bei 6 Mio. Euro, teilte S&T am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Bei den 55,5 Prozent handle es sich um die Anteile zweier Gesellschafter, die nicht mehr an der Geschäftsführung beteiligt sein werden, so das Unternehmen. Über die übrigen 44,5 Prozent gebe es "wechselseitige Optionsvereinbarungen abhängig von den zukünftigen EBITDA-Ergebnissen," so das Unternehmen.

Mit dem Kauf erwerbe S&T ein "flächendeckendes Service-Netzwerk in Deutschland, wo man bis dato nur regional präsent war". Die Transaktion soll im dritten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Citiycomp habe rund 300 Mitarbeiter und plane für das Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 30 Mio. Euro sowie ein positives Nettoergebnis. (APA, 1.7.2020)