Vor dem Wahllokal Nummer 65 in der Kleinstadt Alexandrow, 100 Kilometer von Moskau entfernt, misst ein junger Mann in Maske, Einweghandschuhen und -umhang Fieber bei den Bürgern. Maske, Handschuhe und feuchte Servietten zum Desinfizieren gibt er auch an die Wählerinnen und Wähler aus. Eine Erinnerung an die immer noch in Russland grassierende Pandemie.

654.000 Fälle sind inzwischen registriert, allein am Mittwoch kamen 6556 Neuinfektionen hinzu. Abgestimmt wird trotzdem, doch die Stimmung ist trüb. Das Rating von Präsident Wladimir Putin sank zuletzt auf ein Rekordtief. "Ich hoffe, ihr zählt ehrlich aus", wendet sich Rentnerin Ludmila an die Kommission im Wahllokal. Sie habe jedenfalls gegen die Verfassungsänderung gestimmt, erklärt sie. Eigentlich verstößt die Aussage im Lokal gegen das Wahlrecht, aber die Abstimmung über die Verfassungsänderung, die Putin erlaubt, bis 2036 im Amt zu bleiben, ist eh keine echte Wahl.

Bindende Kraft habe das Referendum nicht, sagt selbst Wahlleiterin Ella Pamfilowa. Die Volksbefragung finde nur statt, weil der Präsident der neuen Verfassung höhere Legitimation geben wolle.

Neue Abstimmungsprozedur

Dafür ist sie ein ideales Testfeld für die kommenden Wahlen. Erstmals wurde die Abstimmung auf eine Woche gestreckt. Zudem konnten Bürger online oder an einem beliebigen Ort wählen, wenn sie sich vorher an ihrer Meldestelle abgemeldet hatten.

Der Kreml wollte so die Wahlbeteiligung anheben – und die Rechnung ist laut Wahlkommission aufgegangen. Bereits nach den ersten sechs Tagen lag die Beteiligung bei 55 Prozent.

Die Chefin des Föderationsrats, Walentina Matwijenko, schlug bereits vor, die Neuerung auch bei den kommenden Wahlen einzusetzen. Allerdings wurde das Ergebnis auch durch Nötigung erreicht: Lehrer und Ärzte, Angestellte der Metro, Bauarbeiter und Mitarbeiter großer staatlicher Konzerne wurden zur Stimmabgabe gedrängt, teilweise mussten sie Berichten zufolge Rechenschaft darüber ablegen.

Keine effiziente Wahlbeobachtung

Im Moskauer Stadtbezirk Lefortowo kam es zum Skandal, weil eine Familie, die abstimmen wollte, feststellen musste, dass für sie bereits abgestimmt wurde. Generell beklagen Wahlbeobachter, dass durch die zeitliche Streckung der Abstimmung eine effiziente Wahlbeobachtung unmöglich sei. Am Ergebnis gibt es dabei wenig Zweifel. Das staatliche Umfrageinstitut WZIOM verkündete bereits einen Tag vor dem Hauptabstimmungstag, dass 76 Prozent der Wähler für die Verfassungsänderungen gestimmt haben. Auch diese Wasserstandsmeldung vor Schließung der Wahllokale ist eigentlich nicht erlaubt, wurde aber nicht sanktioniert.

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow sprach sich dafür aus, Putin lebenslänglich zum Präsidenten zu ernennen. Doch nicht alle Russen sind seiner Meinung. Auf dem Roten Platz nahm die Polizei mehrere Personen fest, die mit ihren Körpern auf dem Pflaster die Zahl 2036 bildeten. Die Opposition rief am Abend in Moskau zu Demonstrationen gegen die ihrer Meinung nach illegale Verfassungsrevision auf. (André Ballin aus Alexandrow, 1.7.2020)