George Russell konnte die Erwartungen im ersten Jahr seiner Formel-1-Laufbahn erfüllen. Foto: Imago

Es geht endlich wieder los. Die Formel-1-Saison 2020 beginnt dieses Wochenende mit dem Auftaktrennen in Spielberg, gleich die Woche darauf gibt es bereits die zweite Gaudi, ebenfalls in der Steiermark.

Pünktlich zum Abstauben der Boliden hat der in den letzten Jahren stetig an Qualität gewinnende offizielle Youtube-Kanal der Formel 1, Formula 1, eine Kurzdokumentation über Rookie George Russell und sein erstes Jahr im Rennzirkus ins Internet geschmissen. Knapp 25 Minuten, die Lust auf mehr machen.

Außerordentliche Leistung im ersten Jahr

Das traditionsreiche, aber aktuell nicht konkurrenzfähige Williams-Team hat den 22-Jährigen nach seinem Triumph 2018 in der Formel 2 ins Boot geholt. Wissend, dass das Auto in der 2019er-Saison kaum Chancen auf Plätze unter 19 hatte, geschweige denn auf Punkte (ab Platz 10 abwärts), setzte der Rennstall viele Hoffnungen in den Youngster. Und die wusste er zu erfüllen. In jedem Rennen war Russell schneller als sein um Längen erfahrenerer Teamkollege Robert Kubica. Eine außerordentliche Leistung im ersten Jahr seiner F1-Karriere.

Vorbereitung vor der Saison mit dem eigenen Trainer, Testrunden im Simulator, das erste Wochenende in Australien, die Ups und Downs der Saison – die Episode erinnert stark an die Netflix-Dokumentation Drive to Survive. Die setzte neue Maßstäbe für Aufnahmen im Motorsportbereich. Also besser gut klauen als selber schlechter machen. Der Zusatztitel The Next Generation lässt hoffen, dass es auch über die anderen Rookies eine Folge geben wird.(Thorben Pollerhof, 2.7.2020)