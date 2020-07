Die Moldau, Am Schauplatz: Gericht, The Killing, Eco, Stöckl, Mud – dazu die Radiotipps

Fühlen sich zueinander hingezogen: Emmanuelle Devos (li.) und Gilbert Melki als Ermittler in dem Schweizer Psychodrama "Komplizen", 3sat, 22.25 Uhr. Foto: 3sat

20.15 GEWÄSSER

Die Moldau (D 2020, Angelika Sigl) Die Moldau hat immer wieder Dichter, Architekten und Komponisten inspiriert. Bis heute findet man an ihren Ufern Zeugnisse von Reichtum und Kultur. Immer mussten die Wassermassen auch mit Stauseen gezähmt werden. Um das größte Grundwasserreservoir Europas geht es um 21.00 in Der unsichtbare Fluss. Bis 21.45, Arte

20.15 KUNSTBETRUG

Big Eyes (USA 2014, Tim Burton) Porträts mit großen Augen waren das Kennzeichen der Malerin Margaret Keane. Den Erfolg dafür heimste ihr Ehemann Walter ein. Auch in Tim Burtons Film stiehlt Christoph Waltz als windiger Kunstvermarkter Amy Adams, der scheuen Künstlerin, die Show. Bis 22.20, ATV 2

21.05 MAGAZIN

Am Schauplatz: Gericht In einem Mehrparteienhaus in Oberösterreich soll ein leitender Angestellter seinem Nachbarn nächtens mehrmals Urin auf die Türmatte gespritzt haben. Diese und weitere nachbarschaftliche Streitigkeiten präsentiert Peter Resetarits. Bis 22.00, ORF 2

21.45 SERIE

The Killing (1–4/20) Eigentlich will Kommissarin Sarah Lund ihren Abschied vom Morddezernat Kopenhagen nehmen. Die Ermittlungen im Fall einer vermissten 19-jährigen Schülerin entwickeln sich aber zur Obsession. Arte zeigt die Krimiserie drei Wochen lang immer donnerstags und freitags. Bis 1.40, Arte

22.25 PSYCHODRAMA

Komplizen (Complices, CH 2009, Frédéric Mermoud) Aus der Rhône wird die Leiche eines jungen Mannes gefischt. Inspektor Cagan (Gilbert Melki) und seine Mitarbeiterin Mangin (Emmanuelle Devos) werden mit den Ermittlungen im Strichermilieu betraut. Die Untersuchung des Falls hinterlässt im Kinofilmdebüt von Frédéric Mermoud auch im Leben der Ermittler tiefe Spuren. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Themen:_Casinos Austria vor einem Totalumbau? / Keine reine Frauensache: Warum die Einkommensschere aufgeht. / Schweiz: Schnelle Hilfe für Selbstständige und Unternehmer. Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Schauspieler Max Müller (Rosenheim Cops), der Arzt und Bergsteiger Hubert Messner, ORF-Sommergespräche-Moderatorin Simone Stribl und der einstige Aktenzeichen XY-Moderator Peter Nidetzky. Bis 0.05, ORF 2

23.55 COMING OF AGE

Mud – Kein Ausweg (USA 2012, Jeff Nichols) Zwei Teenager entdecken auf einer Flussinsel inmitten des Mississippi den wegen Mordes gesuchten Mud (Matthew McConaughey) und freunden sich mit ihm an. Zusammen wollen sie dem Flüchtigen helfen, Kontakt mit dessen Jugendliebe (Reese Witherspoon) aufzunehmen. Inspiriert von Mark Twain schuf Jeff Nichols ein psychologisch überzeugendes, intimes wie spannendes Drama. Bis 2.00, 3sat