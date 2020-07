So wird "Anstoss 2022" aussehen. Foto: Kalypso

Anstoss kehrt zurück. Kalypso bringt die legendäre Fußballsimulation zurück. Das Spiel trägt den Titel Anstoss 2022 und soll altes mit neuem vereinen. Kalypso verspricht Komplexität und Tiefgang ohne Mikromanagement. Entwickelt wird das Game von 2tainment – erscheinen soll das Spiel für PC 2021. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht.

Im Zeichen des modernen Fußballs

Für das anstehende Game wurde auch eine Website eingerichtet, die noch etwas mit Infos geizt. Interessierte können sich lediglich für einen Newsletter anmelden. "Anstoss 2022 steht im Zeichen des modernen Fußballs, behält aber gleichzeitig das beliebte Gameplay des Management-Klassikers bei. Es bietet Spieltiefe und Realismus, konzentriert sich dabei aber auf die wirklich wesentlichen Aufgaben eines Managers. Deine Mannschaft – Dein Verein und Dein Erfolg", ist in der Beschreibung zu lesen.

Ohne Zutun von "Anstoss"-Vater

Zuletzt erschien 2006 das letzte Anstoss – damals noch unter der Führung von Gründer Gerald Köhler. Dieser wird nicht an dem neuen Game beteiligt sein, da er Winning Streak Games an einer anderen Fußballsimulation arbeitet. Das Studio will einen "zugänglichen und mit vertretbarem Zeitaufwand zu spielenden Manager für den PC" bringen. Wann das Spiel erscheint, lässt man ebenso noch offen. (dk, 1.7.2020)