Als Siegerzuckerl winkt ein Training mit dem Weltranglisten-Dritten – Agut und Ruud rücken bei "THIEMS7" in Kitzbühel für Dimitrow und Monfils nach

Training mit der Nummer drei der Tenniswelt gefällig? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Kitzbühel – Mit "Red Bull Thiem, Set, Match" startet Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem eine eigene Turnierserie. Dabei sollen 400 ambitionierte Tennisspieler und Tennisspielerinnen ab 8. August in sechs Turnieren in sechs Bundesländern die Chance bekommen, sich gegenseitig zu messen, wie der Getränkekonzern am Mittwoch bekanntgab.

Voraussetzung ist eine österreichische Tennislizenz und eine allgemeinen Spielstärke (ITN) von 6,0+ bei den Damen und 4,0+ bei den Herren. Die Anmeldung ist auf 64 Teilnehmer pro Stopp begrenzt, kostet 39 Euro und ist unter redbull.com/thiem möglich. Die beiden Finalspiele sollen Ende Oktober im Rahmen der Erste Bank Open auf dem Center Court der Wiener Stadthalle ausgetragen werden. Die Gewinner erwarte neben einer Siegertrophäe ein persönliches Training mit dem Weltranglistendritten.

Zwei neue Spieler für Kitzbühel

Neuigkeiten gibt es auch rund um das Teilnehmerfeld des Showturniers in Kitzbühel: Roberto Bautista Agut und Casper Ruud ersetzen beim Einladungsturnier "THIEMs7" den Franzosen Gael Monfils und den kürzlich bei der "Adria Tour" positiv auf das Coronavirus getesteten Bulgaren Grigor Dimitrow. Das gaben die Ausrichter der von 7. bis 11. Juli stattfindenden Veranstaltung am Mittwoch bekannt.

Der Spanier Bautista Agut ist derzeit Zwölfter der Weltrangliste, der 21-jährige Norweger Ruud (36) zog im vergangenen Jahr bis ins Semifinale der Generali Open in Kitzbühel ein. (APA, 1.7.2020)