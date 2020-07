Immobilienentwickler Christian Ebner suchte eine Bleibe in Döbling. Die hat er bis heute nicht, dafür den alteingesessenen Heurigen Welser in Heiligenstadt

Katharina Napokoj führt für Christian Ebner die Geschäfte. Foto: HO

Wien – Ein Haus mit Garten in Döbling, das wäre schon etwas. Das dachte sich der Immobilienentwickler Christian Ebner und ließ sich deshalb von Willhaben.at automatisch benachrichtigen, sobald eine passende Liegenschaft angeboten wurde. Als die Annonce "Winzerhäuschen mit romantischem Garten" aufpoppte, brannte Ebner auf eine rasche Besichtigung des Objekts.

Erst vor Ort, in der geschichtsträchtigen Probusgasse in Heiligenstadt, wurde ihm klar: Es handelte sich nicht um ein Wohnhaus, sondern um den Heurigen von Werner Welser, dessen Familie seit 250 Jahren Weinbau am Fuße des Kahlenbergs betreibt. Ebner, einst Vorstandsmitglied der Strabag und seit längerem Projektentwickler, kaufte das Objekt um kolportierte drei Millionen Euro.

Vom Welser zum Probushof

Ein Immobilienhai im Herzen von Heiligenstadt? Alsbald wurde wieder das Lied vom Heurigensterben angestimmt. Neben Anrainerbeschwerden und Nachfolgeproblemen sind es die hohen Immobilienpreise, die manchen Inhaber zum (lukrativen) Ausstieg animieren. Doch Ebner, der an der Entwicklung der Körner-Kaserne im 14. Bezirk beteiligt war, dachte nicht an die Errichtung einer Wohnanlage. Als Weinliebhaber und Sohn eines Salzburger Wirts konnte der frühere Kabinettschef von Ex-Vizekanzler Hubert Gorbach nicht anders und machte aus dem Welser den Probushof.

Leicht adaptiert – und mittlerweile gut gefüllt: der Innenhof. Foto: HO

Das war nicht einfach, immerhin durchkreuzte ein gewisses Virus die Wiederöffnungspläne. Was ihn allerdings nicht weiter beunruhigte, wie er in einem der behutsam renovierten Stüberln bei einem Glas rotem Muskateller aus dem Hause Fuhrgassl-Huber erzählt. "Wenn die Qualität stimmt, kommen die Leute."

Tradition mit Pep

Ebner versucht, mit einer Mischung aus Tradition und Pep zu reüssieren, wie er sagt. Neben Schweinsbraten, Grammelschmalz und Erdäpfelkas verköstigt der Probushof seine Gäste mit Rindszunge und Wild vom Fleischer Metzker in Hernals oder Saibling und Reinanken vom Attersee, wo Ebner das Hotel Grafengut betreibt. Beim Interieur wurde Altes belassen und durch Fundstücke vom Flohmarkt oder am Dachboden ergänzt. Dazu zählt auch eine Beethoven-Büste, die ein Freund Ebners im Keller lagern hatte. Der Komponist lebte zwei Häuser weiter und genoss ab und an ein Glas Wein beim Welser. (as, 2.7.2020)