US-Staaten lassen Bars teils ganz geschlossen, in New York City will man auf Outdoor-Lokalitäten setzen

Im New Yorker Vergnügungs-Stadtteil Coney Island müssen die Betriebe auf weitere Lockerungen warten, ebenso in anderen US-Staaten. Foto: AFP

Sacramento/New York – Im Großteil des US-Staates Kalifornien werden zur Eindämmung des Coronavirus neuerlich Restaurants, Kinos und andere Indoor-Einrichtungen geschlossen. Dies teilte Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch in Sacramento mit. Die Bewirtung im Freien bleibe aber möglich, außer in Bars und Bierlokalen, die komplett schließen müssten.

Betroffen sind 19 Bezirke, in denen rund 70 Prozent der Bewohner des bevölkerungsreichsten US-Staates leben, darunter der Großraum Los Angeles und die Hauptstadt Sacramento. Die Behörden reagieren mit der Maßnahme auf einen massiven Anstieg der Coronafälle und -toten. Nur in den vergangenen 24 Stunden seien in Kalifornien 110 Covid-19-Tote registriert worden, sagte Newsom.

Auch die Stadt New York City will bei ihrer Lockerungspolitik zurückrudern: Wie am Mittwoch bekannt wurde, soll der gastronomische Betrieb in geschlossenen Räumen nicht wie ursprünglich geplant am Montag wiederaufgenommen werden. Der Betrieb in geschlossenen Räumen sei ein Problem, sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio. Er legte den Restaurants nahe, stattdessen den Outdoor-Betrieb zu forcieren. (red, 1.7.2020)