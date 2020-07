Nicht mehr auf finnischen Luftwaffen-Emblemen: Das Hakenkreuz. Foto: Quadri

Helsinki – 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges fliegt die finnische Luftwaffe nun nicht mehr mit Hakenkreuz-Logo. Zwar war das Emblem seit 1945 nicht mehr auf den Flugzeugen zu sehen, weil es aber auf Uniformen und Wappen weiter existierte, habe es aber doch "von Zeit zu Zeit Missverständnisse" gegeben, wie ein Sprecher der finnischen Luftwaffe der BBC gegenüber nun einräumte. Daher habe man sich nun entschieden, das "unpraktische und unnötige" Zeichen nicht mehr weiter zu verwenden. Der Schritt soll demnach schon vor zwei Jahren gesetzt worden sein, nun ist er auch öffentlich geworden.

Finnland hatte das Hakenkreuz – in blauer Farbe – bereits 1918 als Symbol für seine Luftwaffe adaptiert, seine Nutzung hat in Finnland an sich also nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Es wurde dann aber auch im Zweiten Weltkrieg weiter benützt. Auch später blieb der Luftwaffe des Staates, der im Zweiten Weltkrieg mit Nazi-Deutschland kooperierte, das Symbol dann erhalten. Auf Flugzeugen wurde es dann aber nicht mehr verwendet.

Darüber, ob ein moderner EU-Staat – unabhängig von der Genese – das Hakenkreuz weiter als Symbol für seine Luftwaffe verwenden sollte, hatte es wenig überraschend immer wieder auch in Finnland Debatten gegeben. Bis in jüngste Zeit hatten sich Regierung und Armeeführung aber dafür entschieden, das Hakenkreuz in seiner weniger prominenten Platzierung auf Uniformen und Wappen weiter zu verwenden. Argumentiert wurde mit der Tradition und der Bedeutung des Symbols im Kampf für Unabhängigkeit und gegen die Sowjetunion. Nun hat man es in aller Stille entsorgt und durch das Abbild eines goldenen Adlers ersetzt. (red, 2.7.2020)