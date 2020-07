Heftige Niederschläge, Sturmböen und Gewitter sind am Mittwoch erneut über Teile der Steiermark und Tirol gezogen und richteten schwere Schäden an

In dieser Galerie: 2 Bilder Erneut heftige Unwetter in der Steiermark und in Tirol. Foto: APA/PATRICK FRIEDL Das für Mittwochabend angesetzte Fußball-Bundesliga-Match zwischen dem TSV Hartberg und dem WAC wurde nach Unwettern und über einstündigem Zuwarten abgesagt. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Heftige Unwetter am Mittwochabend haben die Feuerwehren in der Steiermark und auch in Tirol auf Trab gehalten. Wie schon am Montag haben dort Starkregen und Hagel schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren diesmal die Weststeiermark, das Murtal, die Obersteiermark und auch Graz. Bis zu 1.300 Einsatzkräfte von über 80 Feuerwehren rückten zu über 25 Einsätzen aus. Die Feuerwehr rechnet damit, dass bei Tageslicht weitere Schäden sichtbar werden.

Bereits am Montag waren mehr als 1.100 Feuerwehrleute in der Steiermark im Unwettereinsatz wegen überfluteter Straßen und Keller gewesen. Ähnlich war die Situation Mittwochabend: Starke Regenfälle und auch Hagelschauer sorgten in weiten Teilen der Steiermark für überschwemmte Straßen und Keller und abgedeckte Häuser.

Auch über Tirol war eine Gewitterfront hinweggezogen. Überflutete Keller, Verklausungen und eine Mure waren die Folge. In Kirchdorf, Gnadenwald, Absam, Mils, Rum, Thaur, Ampass und am Hahntennjoch hatten die Einsatzkräfte zu tun.



Unwetter verhindert Hartberg gegen WAC

Auch das Fußball-Bundesliga-Match zwischen dem TSV Hartberg und dem Wolfsberger AC am Mittwoch wurde wegen der Unwetter abgesagt. Die Partie soll nun am Donnerstag nachgetragen werden. (red, 2.7.2020)