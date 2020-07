Etliche Bergarbeiter in der Gegend von Hpakant wurden von einer durch Starkregen verursachten Schlammlawine begraben

Die Suche nach Überlebende läuft noch, Rettungskräfte mussten den Einsatz aufgrund schwerer Regenfälle allerdings unterbrechen. Foto: afp

Yangon – Bei einem Erdrutsch in einer Jademine im Norden Myanmars sind mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen. "Bis jetzt wurden insgesamt 113 Leichen gefunden", erklärte die Feuerwehr des südostasiatischen Landes am Donnerstag auf Facebook. Nach Angaben eines örtlichen Polizeibeamten wurde die Suche nach weiteren Opfern wegen heftiger Regenfälle vorerst gestoppt.

Die Arbeiter seien unter einer Schlammlawine begraben worden, erklärten die Behörden. Der Erdrutsch ereignete sich der Feuerwehr zufolge Donnerstagfrüh in der Ortschaft Hpakant nahe der chinesischen Grenze. Hpakant liegt im nördlichen Bundesstaat Kachin, dem Hauptabbaugebiet für Jade.

Foto: APA

In Hpakant kommt es wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu Unfällen. Myanmar ist einer der größten Jadeproduzenten weltweit. Vor allem im benachbarten China steht der Schmuckstein hoch im Kurs. Die Bergbaufirmen, die vielfach mit der früheren Militärjunta in Verbindung stehen und an der Regierung vorbei im Verborgenen arbeiten, verdienen mit dem Abbau Milliarden.



Von den Gewinnen werden wiederum tausende Anrainer und Wanderarbeiter angezogen, die den lose aufgeschütteten Aushub der Minen nach übersehenen Edelsteinen durchsuchen. (red, APA, 2.7.2020)