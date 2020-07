Der Schweiz-Tourismus lanciert das Projekt "Million Stars Hotel". Die 55 landesweit verteilten Zimmer haben eines gemeinsam: den freien Blick in den Sternenhimmel

In dieser Galerie: 2 Bilder Roof Top Bubble Suite im Widder-Hotel in der Zürcher Innenstadt. Foto: STEVEN KOHL PHOTOGRAPHY Panorama mit Sonnenaufgang im Berginsel-Garten. Zum Sonnenaufgang gibt's Kaffee ans Bett. Foto: Dario Karlen

Wien/Zürich – Vom Bett aus den Sternenhimmel beobachten: Das kann man seit diesem Donnerstag in 55 Zimmern in der ganzen Schweiz. Hotels, B&Bs, Bauern und Hüttenbetreiber machen dabei mit. Gemeinsames Merkmal aller Unterkünfte ist die freie Sicht in den Nachthimmel. Die Mehrheit der Angebote wurde für das Projekt neu geschaffen.

Von den 55 Angeboten ist keines wie das andere: Denn neben den vielen Unterkunftstypen ist es vor allem die Lage, die spektakulär ist. So lockt eine zum Tiny Home umgebaute Gondel auf den Piz Nair oder ein Cube mit Glasfront zum Aletschgletscher auf das Eggishorn. Eine zum Hotelzimmer umgewandelte Sternwarte begrüßt Gäste in St. Moritz.

Auf dem Wasser, in den Bäumen

Wen es ans Wasser zieht, wird fündig im Tamaro Night Sky am Lago Maggiore, dem futuristischen Plexiglas-Tubbo Sky über dem Thunersee oder der komfortablen Starbase des Hotels Vitznauerhof, die über dem Vierwaldstättersee schwebt. Eine Nacht direkt auf dem Wasser kann man zum Beispiel auf dem Campingboot Sealander (Thunersee) verbringen.

Wer gerne direkt unter dem freien Sternenhimmel schläft, wählt ein Outdoorbett – zum Beispiel im Walliser Oberems, in Ferrière im Berner Jura oder im Ostschweizer Toggenburg. Gut geschützt im Bubble schläft es sich im Thurgau und im Südtessin sowie auf der Dachterrasse des Stadthotels Widder in Zürich. Outdoorliebhaber wiederum können gleich in einem Baumzelt schlafen. Die Preisspanne der Zimmer liegt zwischen 80 und 800 Schweizer Franken (rund 75 bis 750 Euro) für eine Nacht für zwei Personen inklusive Frühstück. Gebucht werden kann von Anfang Juli bis Ende Oktober. Die Aktion wird auch 2021 weitergeführt. (red, 2.7.2020)

Nähere Infos: MySwitzerland.com/millionstarshotel