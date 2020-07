Was braucht es für einen reibungslosen Schul- und Kindergartenstart im Herbst, wenn Kinder häufig verkühlt sind, und welche Befürchtungen haben Eltern und Lehrkräfte?

Der Herbst kommt bestimmt – und damit die Schnupfen- und Erkältungszeit. Was fast schon zum normalen Kindergarten- und Schulbetrieb gehört, stellt seit Corona Lehrkräfte, Eltern, Ärzte und Kinder vor neue Herausforderungen.

Wie gehen Sie mit Ihrem verkühlten Kind in Zukunft um: Schule, Pflegeurlaub, Corona-Test? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Nadezhda1906

Verschnupfte Kinder, sofern sie keine anderen Symptome haben, besuchen meist den Kindergarten oder die Schule. Seit Corona gibt es da unterschiedliche Zugänge, wie die Kinderärztin Waltraud Sattler-Ertl im STANDARD berichtete. Zahlreiche Userinnen und User haben aus der Praxis berichtet. Wegen Schnupfen das Kind zu Hause zu lassen ist mit der Lebensrealität der meisten Menschen nicht vereinbar, weshalb viele schon Angst vor dem Herbst haben, so auch Poster "Aimio":

Bereits bei der kleinsten Erkältung wird in der Schule der Tochter von User "solemare" so damit umgegangen:

Poster "Lüti" stellt sich schon darauf ein, monatelang nicht arbeiten zu können:

Konzept für den Herbst

Im Fall von Schnupfen und leichten Erkältungen gibt es für Kindergärten und Schulen keine Vorgaben für ein einheitliches Vorgehen, daher fordert auch Sattler-Ertl: "Was es braucht, ist eine auf realen wissenschaftlichen Fakten basierende Vorgangsweise, die von Experten (Epidemiologen, Virologen und Kinderärzte) entwickelt wurde und die bei einer eventuellen Zunahme der Corona-Fälle auch modifiziert wird. Was es nicht braucht, sind Anweisungen, wie sie jetzt an die Eltern verteilt wurden und die erst recht die Sorgen der Eltern schüren."

Tests mit raschen Ergebnissen wünscht sich User "DerAllesWisser":

Poster "Cogitans" hofft, dass aufgrund der Hygienemaßnahmen auch die Erkältungen hintangehalten werden:

User "Der Glaube an Europa" erwartet sich vom Bildungsministerium ein Epidemiegesetz für Schulen bis Ende August:



Was tun Sie mit Ihrem verschnupften Kind?

Welche Erfahrungen haben Sie bei einem verkühlten Kind bisher mit Kindergarten und Schule gemacht? Und was erwarten Sie im Herbst? Welche Konzepte erwarten Sie vom Bildungsministerium für einen Schulstart im Herbst? (wohl, 7.7.2020)