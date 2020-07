Das Pixel 3a XL. Foto: Proschofsky / STANDARD

Vor allem die Kamera war es, die beim Pixel 3a für Begeisterung unter den Testern sorgte. War man doch zuvor gewohnt, dass in der Mittelklasse gehörige Abstriche in dieser Hinsicht hinzunehmen sind. Anders bei Googles erstem Pixel-Smartphone für diese Kategorie: Dessen Fotoqualitäten konnten sich durchaus mit High-End-Geräten matchen – zumindest wenn es um die Hauptkamera geht.

Aus und vorbei

Nun zieht Google aber einen Schlussstrich. Wie das Unternehmen gegenüber Android Police bestätigt, hat man den Verkauf von Pixel 3a und Pixel 3a XL eingestellt. Zuvor war einigen Nutzern aufgefallen, dass die beiden Geräte in der US-Variante des Google Stores als "nicht mehr verfügbar" gelistet wurden.

Ein Vorgang, der an sich auch nicht ungewöhnlich ist, immerhin sind die Mittelklasse-Smartphones von Google mittlerweile mehr als ein Jahr alt. In diesem Fall führt dies aber dazu, dass das Gerät eingestellt wird, ohne dass es einen Nachfolger gibt. Wurde doch das Pixel 4a mittlerweile bereits mehrfach verschoben, ein Veröffentlichungsdatum scheint aktuell weiter nicht absehbar. Das bedeutet, dass Google nun vorübergehend gar keine Mittelklassegeräte mehr im Angebot hat.

Zugriff

Für am Pixel 3a interessierte Smartphone-User heißt dies wiederum, dass sie besser bald zugreifen sollten. Denn bei Dritthändlern gibt es das Gerät derzeit noch, Google spricht in diesem Zusammenhang allerdings von Restposten. Doch selbst im offiziellen Google Store scheint noch nicht überall das Lager leer zu sein, in Deutschland zum Beispiel gibt es das kleinere der beiden Modell derzeit noch. (apo, 02.07.2020)